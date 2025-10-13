Familie feiert seinen Meilenstein: Emotionale Shirt-Aktion für einen St. Pauli-Profi

Meilenstein und bewegender Moment für den Spieler, wichtiger Schritt und Grund zur Freude für den FC St. Pauli – und in sehr naher Zukunft geht es wieder gemeinsam in den Bundesliga-Klassenkampf. Karol Mets hat im Trikot der estnischen Nationalmannschaft sein langersehntes Comeback gegeben. Dabei wurde der Abwehrspieler von seiner Familie unterstützt, die sich etwas ganz Besonderes überlegt hatte für den großen Tag. Obwohl das sportliche i-Tüpfelchen fehlte, gab es strahlende Gesichter.

Der Kapitän ist wieder an Bord, Estlands Kapitän. Beim WM-Qualifikationsspiel gegen Italien feierte Mets nach elfmonatiger Pause seine Rückkehr auf den Rasen unter Wettkampfbedingungen, und obwohl die Partie gegen die favorisierten Gäste in Tallinn mit 1:3 verloren ging, war es aus ganz persönlicher Sicht ein richtig guter Tag für den 32-Jährigen. Viele St. Pauli-Kollegen teilten ihre Freude via Social Media mit, darunter befreundete Mitspieler wie Nikola Vasilj und Oladapo Afolayan.

Karol Mets gibt Comeback – Frau im speziellen T-Shirt

Auf der Tribüne der A. Le Coq Arena in der estnischen Hauptstadt waren seine Ehefrau Kristi und weitere Familienmitglieder zur Unterstützung mit dabei und erlebten dort den besonderen Moment, als Mets in der 62. Minute unter großem Jubel des Publikums eingewechselt wurde.

Sein persönlicher Fanklub hatte extra T-Shirts für den Anlass angefertigt und angezogen. Auf der Brust prangten untereinander die Worte Terve, Tugev, Tagasi. Das ist Estnisch und bedeutet gesund, stark, zurück. Jeweils unterlegt von den Farben der Landesflagge blau, schwarz und weiß. Unter den Worten war ein Spielfoto von Mets im Nationaltrikot aufgedruckt.

St. Pauli-Verteidiger tauscht Trikot mit Basketballspieler

Es war übrigens nicht die einzige Textil-Aktion an diesem Abend. Nach der Partie tauschte Mets sein Trikot mit dem estnischen Basketball-Nationalspieler Martin Dorbek, der wiederum sein Nationaltrikot mit ins Stadion gebracht hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Blessin exklusiv: St. Pauli-Trainer spricht über Irvine, Afolayan und seine Träume

Das wird es nicht gewesen sein für Mets, mit den besonderen und auch emotionalen Momenten. Das nächste Comeback wird nicht lange auf sich warten lassen – im Trikot des FC St. Pauli. Ob und wie die Abwehrkante bereits im kommenden Heimspiel gegen Hoffenheim (19. Oktober) zum Einsatz kommen wird, steht zwar noch nicht fest, aber sollte Mets auch nach dem zweiten WM-Quali-Spiel am Dienstag abermals in Tallinn gut überstehen, dann spricht kaum etwas dagegen. Der Kiezklub beobachtet ganz genau, wie Mets sich auf dem Rasen schlägt und die Wettkampfbelastung verkraftet. Ehefrau Kristi wird auf jeden Fall auf der Millerntor Tribüne mitfiebern. Diesmal in einem speziellen T-Shirt im braun-weißen Look?