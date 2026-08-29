Nach dem Pokal-Aus gegen Essen ist die Stimmung beim FC St. Pauli im Keller. Gegen Kaiserslautern muss jetzt unbedingt ein Sieg her – aus mehreren Gründen.

Am Samstag vor drei Wochen ist der FC St. Pauli in die neue Saison gestartet. Etwas mehr als 20 Tage, zwei Punktspiele und eine Pokalpartie ist die Spielzeit 2026/27 gerade mal alt – und trotzdem hängt der Haussegen am Millerntor schon dezent schief. Auch deswegen wird die Partie am Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern zu einer teuflisch komplizierten Aufgabe. Aber wie kann es eigentlich sein, dass ausgerechnet beim eigentlich so in sich ruhenden Kiezklub so früh Alarmglocken schrillen? Die Gemengelage ist komplex.

Die Bilder kannte man schon. Ganze vier Monate lagen zwischen den Szenarien nach dem 0:2 beim 1. FC Heidenheim am 25. April und dem identischen Ergebnis im Pokalspiel bei Rot-Weiss Essen am 23. August. Eine lange Sommerpause und lediglich sechs Partien waren es insgesamt zwischen den Momenten, als die Spieler von den mitgereisten Fans in der Kurve sozusagen zur Rede gestellt worden sind. Für Kiezklub-Verhältnisse eine inflationäre Häufung – mit unterschiedlichem Echo.

Fan-Aktion stößt auch auf Unverständnis

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Die Aktion im Frühjahr in Heidenheim war quasi überfällig. Zu oft hatte St. Pauli in der vergangenen Saison enttäuscht, und nachdem die Mannschaft auch beim Abstiegs-Endspiel einen ganz dünnen Auftritt abgeliefert hatte, durfte sich niemand über den Redebedarf der Fans beschweren. Das tat dann auch keiner. Diesmal allerdings wird die Geschichte anders bewertet. Dafür gibt es gut nachvollziehbare Gründe, für das Verhalten des Anhangs indes ebenso.

Verzweifelt: Ricky-Jade Jones hadert mit dem Saisonstart des FC St. Pauli. WITTERS

Der Trainer ist neu, die Mannschaft zu großen Teilen auch, in den ersten beiden Punktspielen gab es zumindest keine Niederlagen. Dass die Spieler nach der ersten Pleite der noch so verdammt jungen Saison schon zum Dialog gebeten wurden, fanden nicht alle im Verein und drumherum nachvollziehbar. Was sollen Marcel Rapp, Ben Voll, Marcus Mathisen, Branimir Hrgota und Co. auch groß sagen, so jung, wie sie generell bei Braun-Weiß oder in der Stammelf sind? Und selbst ein Kapitän wie David Nemeth kann wenig Erhellendes beitragen, ist er doch gerade noch dabei, sich nach einer ganzen Saison ohne Einsatz wieder zurechtzufinden.

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Tatsächlich hätte sich die Mannschaft all das auf recht simple Art und Weise ersparen können. Sowohl gegen Fürth als auch in Kiel hatte sie geführt, in beiden Partien wäre ein Sieg absolut realistisch gewesen. Schon einer aus den zwei Spielen hätte ausgereicht, um das zu verhindern, was jetzt gerade Phase ist. Dass jeweils noch ein Vorsprung hergeschenkt wurde, machte die Wahrnehmung beim Anhang nicht besser. Denn da sitzt der Stachel des Abstiegs und die Art und Weise tief.

Ein halbes Jahr ist St. Pauli schon ohne Sieg

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Es ist mittlerweile ein geschlagenes halbes Jahr her, dass St. Paulis Fans einen Dreier bejubeln durften. Das 1:0 von Hoffenheim war bis heute der letzte Sieg, und es ist nachvollziehbar, dass das nachhaltig auf die Stimmung schlägt, dass man aus Fan-Sicht das Ganze als durchgehende Misere betrachtet und nicht als zu differenzierende Saisons, Spielklassen, Mannschaften.

Dazu kommt, dass die Re-Start-Stimmung, die Marcel Rapp intern durchaus losgetreten hat, im Umfeld nicht angekommen ist. Das liegt zum einen daran, dass die Neuzugänge nominell vollkommen nachvollziehbar und schlüssig sind, aber nicht zu euphorischen Anflügen veranlassen. Und es liegt natürlich an den Resultaten.

Bei allem Verständnis für Verärgerung und Frust angesichts der langen Durststrecke ist allerdings Augenmaß zwingend notwendig. Natürlich ist das Kaiserslautern-Spiel ein wichtiges. Aber zu diesem Zeitpunkt der Saison schon in diesem Maße Druck auf eine Mannschaft aufzubauen, die sich – da beißt die Maus keinen Faden ab – eben noch finden muss, was ein völlig normaler Prozess nach Abstieg und Trainer-Wechsel ist, ist nicht gesund. Es wird eh schon schwer genug gegen einen Kontrahenten, der in 180 Punktspiel- und 120 Pokalminuten noch kein Gegentor kassiert hat. Eine Aufgabe, die man in alter Millerntor-Tradition vor allem gemeinsam meistern kann: mit Fans und Fußballern gemeinsam in einem Boot.