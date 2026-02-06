Ein Quartett ist neu auf dem Kiez seit den Feiertagen des Vorjahres, nahezu ausschließlich als Reaktion auf die Verletztensituation im Kader. Und während sich ein Zugang mit keinen großen Erwartungshaltungen herumplagt, muss das restliche Trio quasi sofort performen und helfen. Aber darf man den Emil Gazdov, Tomoya Ando, Mathias Rasmussen und Taichi Hara das aufbürden? Transfer-Experte Mats Beckmann von „f30 Football Insights“ nahm sie alle für die MOPO unter die Lupe.



