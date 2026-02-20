Zwei Vereine, miteinander in Sympathie verbunden und auch in der Tabelle Nachbarn – in einer brandgefährlichen Region. Am Sonntag empfängt der FC St. Pauli den SV Werder Bremen zu einem wegweisenden Duell im Klassenkampf. Vorletzter gegen Drittletzter. Für beide Mannschaften und Vereine steht verdammt viel auf dem Spiel. Die Kiezkicker wollen die große Chance nutzen, den direkten Keller-Konkurrenten mit einem Sieg zu überholen, Werder wiederum will nach zwölf Spielen ohne Sieg endlich den freien Fall stoppen und einen Befreiungsschlag unter dem neuen Trainer landen. Der Ausgang der Partie kann von enormer Dynamik und Tragweite sein. Sagt auch Fin Bartels, der für beide Vereine spielte, Abstiegskampf inklusive – und mit der MOPO über das heiße Nordduell und die Chancen seiner Ex-Klubs spricht, erstklassig zu bleiben.



