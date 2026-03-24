Rückkehr? Bundesliga-Topklub hat Interesse an Ex-St. Pauli-Trainer Hürzeler

Es ist müßig zu erwähnen, wie schnell alles gehen kann im Profi-Fußball. Das Geschäft bietet allwöchentlich plakative Beispiele dafür, sehr häufig bei Trainer-Personalien. Man frage nach bei Lukas Kwasniok. Es gibt aber tatsächlich auch gegenläufige Entwicklungen, wenn man den Übungsleitern nicht gleich den Stuhl vor die Tür stellt. Und da schließt sich bei einem ehemaligen Trainer des FC St. Pauli gerade ein Kreis: Fabian Hürzeler.

Hürzeler war noch keine 30 Jahre alt, als er beim FC St. Pauli den Job des seinerzeit beurlaubten Timo Schultz übernahm, und wurde in der Folge zu Deutschlands größtem Trainer-Talent. Bei den Braun-Weißen kam er in seiner Amtszeit auf einen wahnsinnigen Punkteschnitt von 2,16 und relativ schnell auf die Liste größerer Vereine wie zum Beispiel Bayer Leverkusen, als die Zukunft von Xabi Alonso noch nicht geklärt war. Da wurde bekanntlich nichts draus, aber was nicht ist, kann noch werden.

Fabian Hürzeler ging von St. Pauli nach Brighton

Hürzeler stieg bekanntlich mit dem FC St. Pauli auf und wurde dann von Brighton & Hove Albion weggekauft. In der Premier League etablierte er sich in seiner ersten Saison, die zweite (und aktuelle) hatte jedoch auch ein ziemlich tiefes Tal für ihn parat. Es ist noch gar nicht so lange her, dass er von den eigenen Fans verspottet wurde und diese lautstark besangen, dass er am nächsten Morgen gefeuert werden würde.

Ex-Kiezklub-Coach Kandidat in Leverkusen?

Auch das kam nicht so. Vielmehr bekam er mit den Seagulls die Kurve, schlug zuletzt auch den FC Liverpool mit 2:1. Brighton hat sich im Tabellenmittelfeld festgesetzt und mittlerweile nur noch sechs Punkte Differenz zu den internationalen Plätzen. Und das ist auch Leverkusen nicht verborgen geblieben, das in dieser Saison weder mit Erik ten Hag noch mit Nachfolger Kasper Hjulmand auf die Füße fällt und nach Lösungen für die Zukunft sucht. Dabei, das berichtet unter anderem Sky, steht der Name Fabian Hürzeler wohl weit oben auf der Liste.

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Das dürfte indes frühestens nach Saison-Ende ernsthaft Thema werden. „Ein Trainerwechsel ist kein Szenario, mit dem wir uns beschäftigen“, sagt Bayers Sportchef Simon Rolfes der „Bild“. „Für uns ist klar: Wir wollen in dieser Konstellation erfolgreich sein. Es bieten sich noch immer alle Chancen, unser Saisonziel zu erreichen.“