Ex-St. Pauli-Trainer Hürzeler: Auf der Erfolgswelle bis nach Europa?

Der Effekt von Trainer-Entlassungen mitten in der Saison ist grundsätzlich höchst umstritten. Meist hat ein Personalwechsel auf Führungsebene maximal spontanen Impact, ein langfristiger Nutzen ergibt sich selten. Der ehemalige St. Pauli-Coach Fabian Hürzeler ist in Brighton derzeit das beste Beispiel dafür, dass sich Geduld auf lange Sicht absolut auszahlen kann.

Keine drei Monate ist es her, da stand Hürzeler allein im Frost des Februars und war auch der Gefühlskälte der eigenen Fans ausgesetzt. Dass er am nächsten Morgen entlassen werde, besangen die Fans von Brighton & Hove Albion nach der 0:1-Heimniederlage gegen Crystal Palace. Und dass der ehemalige Trainer des FC St. Pauli nicht wisse, was er tue. Starker Tobak und der heftigste Gegenwind, dem der 33-Jährige je ausgesetzt war.

Ehemaliger St. Pauli-Coach Hürzeler auf Kurs Europa

Aber Hürzeler hielt dem stand, der Verein bewahrte die Ruhe. Und alle Protagonisten bekommen derzeit den Lohn dafür auf dem Silbertablett serviert. Die im Winter bedenklich nahe der Abstiegszone abgerutschten Seagulls belegen vier Spieltage vor Saisonschluss Rang sechs und wären damit für die Europa League qualifiziert. Zuletzt hatte es ein klares 3:0 über den FC Chelsea gegeben.

Dank Fabian Hürzeler: In Brighton zeigt die Entwicklung in die richtige Richtung. IMAGO/APL Dank Fabian Hürzeler: In Brighton zeigt die Entwicklung in die richtige Richtung.

„Wenn man ruhig bleibt, nicht überreagiert, den Lärm ausblenden kann, wenn man sich davon nicht ablenken lässt und sich auf das konzentriert, was man beeinflussen kann, dann ist so etwas möglich“, hatte der ehemalige St. Paulianer schon nach dem 2:1 über den FC Liverpool vor einiger Zeit den Wandel zum Guten erklärt. Fortan sei es wichtig, zu verstehen, warum man in den positiven Lauf gekommen sei.

Fabian Hürzeler ging 2024 von St. Pauli nach Brighton

Der Mann, der den FC St. Pauli 2023/24 in die Bundesliga geführt hatte, hat bekanntlich durch die Rückkehr des Erfolgs auch erneut die Aufmerksamkeit deutscher Top-Klubs erregt. Bayer Leverkusen hat ihn offenbar recht weit vorn auf der Liste, was ihm zwar schmeichelte. „Es ist immer eine Ehre, in Zusammenhang mit solchen Gerüchten in Verbindung gebracht zu werden“, hatte Hürzeler gesagt. „Aber ich bin wirklich glücklich in Brighton.“ Dorthin war er im Sommer 2024 gewechselt.

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Inwieweit dieser letzte Satz Einfluss auf das hat, was in der kommenden Saison ist – schwer zu sagen. Aber aktuell hat der ehemalige St. Paulianer mit seinem aktuellen Verein noch zu wichtige Dinge vor, um sich mit anderen zu beschäftigen. Am kommenden Samstag geht es für Brighton nach Newcastle, es folgen Spiele gegen Absteiger Wolverhampton, in Leeds und zum großen Finale gegen Manchester United. Europa scheint machbar.