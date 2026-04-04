Der FC St. Pauli gehört ohne Frage zu den kreativeren Bundesliga-Klubs. Sportchef Andreas Bornemann und sein Scouting-Team sind bekannt dafür, dass Spieler verpflichtet werden, die andere Experten und Klubs nicht auf dem Zettel hatten. Wie aber läuft überhaupt das Scouting von Profi-Klubs. Einer, der das Geschäft bestens kennt, ist Lars Mrosko. Der arbeitete einst für St. Pauli und Union Berlin. Nun hat er nach seinem großen Erfolg „Mroskos Talente“ sein zweites Buch geschrieben. Im Gespräch mit der MOPO spricht er darüber, wie und warum sich das Scouting verändert hat und was er an den Veränderungen kritisiert.





