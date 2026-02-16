Ahlstrands Absturz! Aber Afolayan und Banks haben Grund zum Feiern

Vereinswechsel in der Winterpause sind nicht zwingend Wunschlösung von Profis, meistens aber bieten sich dadurch auch neue Chancen. Wie im Fall der ehemaligen St. Pauli-Profis Oladapo Afolayan und Erik Ahlstrand sowie beim vom Kiezklub verliehenen Scott Banks, wobei es für einen aus dem Trio alles andere als nach Wunsch läuft.

Aber starten wir mit demjenigen Ex-Hamburger, der sich die größten Verdienste um St. Pauli ans Revers heften kann. Lange hatte sich ein Winter-Abgang von Oladapo Afolayan angebahnt und auf den letzten Metern schließlich auch realisiert, den Engländer zog es zurück auf die Insel zu Zweitligist Blackburn Rovers. Und mit seinem abstiegsbedrohten neuen Arbeitgeber feierte der 28-Jährige am Wochenende einen wichtigen Dreier. Bei den Queens Park Rangers siegten die Riversiders mit 3:1 (2:1), Afolayan stand dabei in der Startelf und wurde zur Pause aus taktischen Gründen ausgewechselt.

Oladapo Afolayan im Trikot der Blackbrun Rovers Imago/ Pro Sports Images Oladapo Afolayan im Trikot der Blackbrun Rovers

St. Pauli-Leihgabe Scott Banks zündet in Barnsley

Ebenfalls wieder in der Heimat unterwegs ist bekanntlich Scott Banks. Allerdings war die Leihe von St. Pauli zum FC Blackpool (3. Liga) bekanntermaßen höchst unbefriedigend verlaufen, weswegen einer anderer Klub gesucht und im FC Barnsley auch gefunden wurde. Ein Glücksfall für beide Seiten: Der 24-Jährige hat sich auf Anhieb etabliert, hatte in seinen ersten drei Einsätzen vier (!) Treffer vorbereitet und jetzt am Wochenende beim 3:3 gegen AFC Wimbledon sein erstes Tor im neuen Trikot erzielt. Und dann auch noch das zum Endstand wenige Minuten vor Schluss.

Davon ist Erik Ahlstrand leider meilenweit entfernt. Der Schwede ist seit gut einem Monat von St. Pauli an Heracles Almelo in die Niederlande verliehen, aber es läuft weder für ihn noch für seinen neuen Klub. Von den ersten sieben Pflichtspielen seit Anfang Januar inklusive Pokal verlor Almelo sechs, beim einzigen Sieg (2:1 gegen Fortuna Sittard) hatte Ahlstrand nicht im Kader gestanden. Am Wochenende gab es im Kellerduell gegen das vorherige Schlusslicht NAC Breda (mit Lewis Holtby) ein 0:1, der 24-Jährige wurde nach rund einer Stunde eingewechselt. Almelo übernahm durch die Pleite die Rote Laterne.