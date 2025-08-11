Ex-St. Pauli-Profi feiert sein Comeback – in der Kreisliga

Zweimal bejubelte Marcel Halstenberg den DFB-Pokalsieg, er absolvierte 165 Bundesligaspiele. Als Ruheständler hat er aber nicht genug. In der Kreisliga feiert der Ex-St. Pauli-Profi sein Debüt – und trifft direkt.

Der frühere Nationalspieler Marcel Halstenberg hat knapp drei Monate nach seinem Karriereende seine Ruhestands-Laufbahn in der Kreisliga begonnen.

Halstenberg spielt für Grasdorf im offensiven Mittelfeld

Mit dem Einsatz für seinen ehemaligen Jugendverein Germania Grasdorf aus der Nähe von Hannover feierte der 33-Jährige am ersten Liga-Spieltag der Saison gegen den SV Weetzen seinen Einstand im unterklassigen Fußball.

Der Ex-Profi, der von 2013 bis 2015 für St. Pauli spielte, erzielte gleich seinen ersten Treffer, als er nach knapp 20 Minuten einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Der eigentliche Innenverteidiger behielt zwar seine gewohnte Rückennummer 23, doch statt in der Abwehr spielte Halstenberg im offensiven Mittelfeld.

Halstenberg sorgt für Vervierfachung der Zuschauerzahl

Mehr als 400 statt der üblichen 100 Zuschauer beobachteten den Star-Zugang des Vereins. Der Ortsteil Grasdorf gehört zur Stadt Laatzen am Rande von Hannover. Beim Zweitligisten Hannover 96 hatte Halstenberg im Mai seine Karriere beendet.

Der Abwehrspieler absolvierte 165 Erst- und 138 Zweitliga-Partien, wechselte von St. Pauli für 3,5 Millionen Euro zu RB Leipzig. Der neunmalige deutsche Nationalspieler gewann mit den Leipzigern 2022 und 2023 den DFB-Pokal. (dpa/pmk)