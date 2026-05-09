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Martijn Kaars ist enttäuscht nach einer Niederlage mit dem FC St. Pauli

Zu harmlos: St. Paulis Offensive um Danel Sinani (hinten) und Martijn Kaars Foto: WITTERS

paidEx-Nationalstürmer erklärt: Darum ist St. Pauli so harmlos

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Der Mann ist vom Fach, daran dürfte wohl niemand irgendwelche Zweifel hegen. Satte 295 Spiele hat Nils Petersen in der Bundesliga als Stürmer bestritten, dabei 89 Tore erzielt und 22 vorbereitet. Mittlerweile arbeitet der 37-Jährige als TV-Experte bei DAZN und bekam dabei auch schon mehrfach den FC St. Pauli zu sehen, unter anderem am vergangenen Sonntag beim 1:2 gegen Mainz. Die MOPO sprach mit dem zweifachen A-Nationalspieler über das Offensivproblem der Hamburger, die Ursachen und das Problem, zeitnah Abhilfe zu schaffen.

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