Ex-Kollegen reagieren auf Irvines Baby-News – auch eine Pizzeria auf St. Pauli

Am Dienstag verbreiteten Jackson Irvine und seine Frau Jemilla Pir via Instagram, dass sie Eltern werden. Eine tolle Nachricht für St. Paulis langjährigen Kapitän, aber auch mit Folgen für seine berufliche Zukunft?

Die Nachricht scheint noch ziemlich frisch, denn die Fotos, die alles verraten, wurden in einem Automaten auf deutschem Boden gemacht: St. Paulis Jackson Irvine wird Papa! Über Instagram verkündeten er und seine Ehefrau Jemilla Pir am frühen Dienstagmorgen die Neuigkeit, die ein großes Echo fand.

Zu den ersten Gratulanten zählten etliche ehemalige Weggefährten aus Hamburger Zeiten. Leart Paqarada meldete sich zu Wort, Betim Fazliji, Marcel Beifus oder James Lawrence. Der australische Verband setzte einen eigenen Post zur frohen Kunde ab. Die aktuellen Weggefährten hatten persönlich die Chance, mit Irvine dessen Freude zu teilen, denn am Dienstag ist der 33-Jährige zusammen mit Landsmann Connor Metcalfe wieder ins Training zurückgekehrt.

Jackson Irvine stieg am Dienstag wieder ins St. Pauli-Training ein

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Auf die allgemeine berufliche Lage des langjährigen Kapitäns wird die veränderte Familiensituation keinen großartigen Einfluss haben. Für Fußballer mit kleinen Kindern verändert sich erst dann etwas, wenn die Kleinen schulpflichtig sind und einen festen Anker brauchen. Dann wird ein möglicher Tapetenwechsel sehr viel intensiver auf Herz und Nieren geprüft. Zuvor, gerade mit Kleinkindern, fallen Umzüge und räumliche Veränderungen nicht so sehr ins Gewicht.

Aber wenn es nach Irvine und Pir geht, die seit 2024 verheiratet sind, wird da vermutlich eh nicht groß drüber nachgedacht. Das Paar fühlt sich bekanntlich in Hamburg im Allgemeinen und auf St. Pauli im Speziellen pudelwohl und es scheint absolut nicht abwegig, dass sie auch nach Beendigung von Irvines Karriere an der Elbe wohnen bleiben. Aber das ist noch Schnee von morgen. Wie beliebt Irvine und Pir auch im Viertel sind, zeigt unter anderem ein weiterer Gratulant unter dem Baby-Post. Mit einem Herz-Emoji kommentierte der beliebte Laden Tazzi Pizza, der in der Clemens-Schultz-Straße ansässig ist.

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Jackson Irvine geht auf dem Kiez in seine sechste Saison

Der Vertrag des dreifachen WM-Teilnehmers läuft noch bis zum kommenden Sommer. Und auch wenn es am Ende der vergangenen Saison Misstöne zwischen ihm und den Vereinsoberen gegeben hatte und obwohl er durch seine Haltung im Nahost-Konflikt auch Gegner in Fan-Kreisen hat, spricht derzeit viel dafür, dass Jackson Irvine und der FC St. Pauli das halbe Dutzend an gemeinsamen Jahren voll machen werden.