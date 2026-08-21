Für das Spiel gegen St. Pauli haben die Essener Fans einen Protest angekündigt. Vorher wirft etwas anderes Fragen auf.

Ein Verein ist im Pokalfieber. Die Mannschaft von Rot-Weiss Essen ist heiß auf das Duell gegen den FC St. Pauli und will den Zweitligisten rauswerfen. Der eine Klasse tiefer spielende Traditionsklub hofft auf positive sportliche Schlagzeilen und willkommene Einnahmen durch das Erreichen der nächsten Runde und die Fans des Vereins bereiten sich auf einen heißen Kick vor.

Besondere Spiele, besondere Maßnahmen. Zum einen nutzt die Fanszene das Spiel der ersten DFB-Pokal-Runde, in der bekanntlich der Video Assistant Referee (VAR) noch nicht zum Einsatz, um genau diese Tatsache zu feiern und gleichzeitig Kritik zu üben. Denn in dieser Saison wird schon ab Runde zwei (und nicht erst ab dem Achtelfinale) mit VAR gespielt.

Fans von Rot-Weiss Essen protestieren gegen den VAR

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Die organisierten RWE-Fans wollen wie viele andere Fanszenen in Deutschland an diesem Pokal-Wochenende im Stadion protestieren.

„In der nun startenden ersten Pokalrunde sehen wir den Fußball, wie er sein sollte: ohne VAR und damit authentisch, unmittelbar und voller Emotionen“, heißt es in einem Statement. „Zu diesem Zustand möchten wir dauerhaft zurückkehren und fordern deshalb die Abschaffung des Video Assistant Referee im deutschen Fußball. Wir möchten die Freude am Fußball zurück.“

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Zum anderen bringt die Fanszene zum Spiel gegen St. Pauli ein spezielles „Oldschoolshirt“ auf den Markt, das an der Westtribüne des Stadions an der Hafenstraße, wo die Ultras ihre Heimat haben, verkauft wird. 30 Euro für „Westmitglieder“, 35 Euro Normalpreis.

„Oldschoolshirt“ der Essener Fans erinnert an das DFB-Trikot in den 90ern

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Das Auffällige: Das Shirt ist nicht nur in den Vereinsfarben gehalten. Die Schulterpartie ist weiß und auf den Ärmeln prangen die Deutschland-Farben Schwarz-Rot-Gold, dazu gibt es zwei dicke schwarze Streifen. Der Look erinnert auf merkwürdige Weise an alte Trikots der deutschen Fußballnationalmannschaft aus den 1990er Jahren. Gewollt? Die obere Rückenpartie ist ebenfalls weiß und darauf steht in großen Lettern „Westtribüne Essen“.

Für die Interpretation, dass der schwarz-rot-goldene Textilbereich für die Essener Stadtfarben (Gelb und Blau) oder das Essener Wappen stehen könnte, fehlt eindeutig das Blau auf dem „Oldschooltrikot“.