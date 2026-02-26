Es war in der vergangenen Saison, als sich der FC St. Pauli in einem bestimmten Bundesland ganz fürchterlich unbeliebt gemacht hat. Als Aufsteiger waren Siege in Freiburg, Sinsheim, Stuttgart und Heidenheim gelungen, aus Baden-Württemberg brachten die Kiezkicker schlanke zwölf Punkte mit, was am Ende ausschlaggebend für den Klassenerhalt gewesen ist. Am Samstag geht es nun erneut zur TSG Hoffenheim, ein Sieg wäre in diesem Jahr allerdings mehr als überraschend. Denn auswärts kann es für Braun-Weiß eigentlich nur noch aufwärts gehen.



