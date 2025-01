Der Weltstar kommt: Am Wochenende wird sich Magnus Carlsen erstmals für den FC St. Pauli an ein Schachbrett setzen. Der Bundesliga-Aufsteiger tritt mit dem Weltranglisten-Ersten aus Norwegen gegen Solingen und Düsseldorf an. Im Hintergrund arbeiten Carlsen und Co. an einem Plan, der das „königliche Spiel“ auf eine neue Ebene befördern soll – und legen sich dabei mit dem Weltschachbund FIDE an.