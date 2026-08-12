In vielerlei Hinsicht wird das anstehende Auswärtsspiel für St. Pauli-Trainer Marcel Rapp besonders. Es ist nicht nur sein erstes Pflichtspiel als Trainer des Kiezklubs außerhalb des Millerntors. Neben den ganzen Händen, die Rapp in Kiel an seiner alten Wirkungsstätte zudem schütteln wird, trifft er auch noch auf einen Trainer-Kollegen, den er bestens kennt. Am Freitag wird Rapp in diesem Zusammenhang einen neuen „Rekord“ aufstellen.

Wenn am Freitag um 18.30 Uhr (Liveticker auf MOPO.de) der Anpfiff im Holstein-Stadion ertönt, hat Rapp einen neuen Lieblingsgegner. Nicht etwa, weil er endlich gegen Kiel antreten darf oder weil es ihm gegen Walter besonders einfach fällt. Zumindest in der Anzahl an Partien wird Rapp am Freitagabend keinem Trainer so oft an der Seitenlinie gegenüber gestanden haben wie dem neuen Kieler Trainer.

Walter wird zu alleinigem „Lieblingsgegner“ für Rapp

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Zum zehnten Mal messen sich Rapp und Walter. Angefangen hat die „gemeinsame“ Karriere 2015 in der B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest. Damals trainierte Rapp die U17 der TSG Hoffenheim, Walter die U17 des FC Bayern München. Viermal trafen sie mit ihren Teams dort aufeinander. Viermal hieß der Sieger Tim Walter.

Das änderte sich einige Jahre später, als Rapp mit Kiel gegen Walters HSV spielte. In der Zweiten Liga gewann Rapp zweimal, Walter nur einmal. Zweimal teilten sie sich die Punkte. Das letzte Aufeinandertreffen konnte Rapp mit 4:2 für sich entscheiden. Anschließend zog es Walter nach England zum Zweitligisten Hull City, wo für den 50-Jährigen jedoch nach rund fünf weniger erfolgreichen Monaten Schluss war.

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Zu dieser Zeit gab Rapp nach wie vor Anweisungen an der Kieler Seitenlinie. Zumindest bis Februar 2026, als sich die Wege von Rapp und Kiel nach über vier gemeinsamen Jahren trennten. Als Nachfolger verpflichteten die „Störche“ Walter, der dort nun erstmals auf seinen Vorgänger treffen wird. Insgesamt aber eben zum zehnten Mal.

Rapp kennt „den Trainer besser als den Menschen“

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Damit zieht Walter Stuttgart-Coach Sebastian Hoeneß davon, der Rapp neunmal gegenüberstand. Entsprechend gut kennt Rapp seinen kommenden Gegner, zumindest als Trainer: „Tatsächlich kenne ich den Trainer Tim Walter deutlich besser als den Menschen Tim Walter“, verriet Rapp auf der Pressekonferenz vor der Partie. Ähnliches gab auch Walter zu verstehen. Man kenne und schätze sich, „weil wir uns auch häufig beim Essen gesehen haben“, so der Kiel-Coach. „Alles andere: Jeder macht seinen Teil. Damit hat es sich auch.“ Auch nach seiner Übernahme bei Kiel habe es keinen Kontakt gegeben.

Beide Trainer gaben zu verstehen, dass man die Art und Weise, wie der jeweils andere Fußball spielen ließe, kenne. „Weil Fußball einfach gläsern ist. Jeder hat seine Art und Weise, Fußball zu spielen“, sagte Walter.

Rapp selbst gehe derweil nicht davon aus, dass noch „viel Marcel Rapp in Holstein Kiel steckt“. 171 Tage wird Rapps Abgang von Kiel am Freitag in der Vergangenheit liegen. „Ich glaube, so sagt man ja, wenn man mal 100 Tage weg ist, dann ist es ja auch wirklich auch vorbei mit der Art und Weise, wie man selber Fußball gespielt hat.“ Ein Match gegen St. Pauli 2.0 erwartet der Trainer also nicht.

St. Pauli gegen Kiel ein „brisantes Duell“

Auch für Walter ist es ein durchaus brisantes Duell. Nicht nur ob der kurzen Entfernung zwischen den beiden Stadien der Klubs, auch wegen seiner Vergangenheit beim HSV. Während seiner Zeit bei St. Paulis Stadtrivalen kam es zu einigen Aufeinandertreffen mit dem Kiezklub.

Ex-HSV-Profis Jonas Meffert (l.) und Sebastian Schonlau spielen auch bei Holstein Kiel unter Tim Walter. WITTERS

Bei Kiel stehen zudem vier Profis mit HSV-Vergangenheit unter Vertrag. Das beeindrucke Walter jedoch nicht. „Es geht nicht um die Vergangenheit. Ich komme ja nicht zurück an meine alte Wirkungsstätte“, sagte er, wobei das nicht so ganz stimmt. Schließlich war er von 2018 bis 2019 bereits für rund ein Jahr Kiel-Trainer. Natürlich ist es aber auch sein aktueller Arbeitsplatz. Klar sei für Walter trotzdem: „Es ist ein brisantes Duell. Es ist immer von Vornherein so, dass man die Jungs da trimmen muss. Das spricht für sich. Meine Jungs sind eh heiß“, kündigte der Trainer an.