Erster Winter-Transfer offiziell! St. Pauli verpflichtet Nationalspieler

Es fehlten nur noch Formalien, nun ist es offiziell! Die Kiezkicker präsentieren ihren ersten Winter-Transfer. Aus Japan wechselt der Nationalspieler Tomoya Ando in die Hansestadt.

Der FC St. Pauli hat den ersten Winter-Neuzugang verpflichtet. Die Hamburger verstärkten sich mit dem japanischen Abwehrspieler Tomoya Ando. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger wechselt vom Erstligisten Avispa Fukuoka zu den Hanseaten, teilte der Club am Donnerstag mit. Zu den Ablösedetails und der Vertragslaufzeit äußerte sich der Verein nicht.

Andos Club Fukuoka war im Vorjahr aufgestiegen. In seiner ersten Saison in der ersten Liga absolvierte der Defensivspieler 36 Einsätze und erzielte vier Tore. Ando lief in drei Partien für die japanische Nationalmannschaft auf. Beim FC St. Pauli trifft er auf seinen Landsmann Joel Chima Fujita.

Bornemann: „Zusätzliche Flexibilität“

„Mit der Verpflichtung von Tomoya verschaffen wir unserer Defensive zusätzliche Flexibilität, da er auf allen Positionen in der Dreierkette eingesetzt werden kann“, wurde Sportchef Andreas Bornemann zitiert.

Gleich zum Jahresbeginn trafen sich die Spieler am Donnerstag zu einer nicht öffentlichen Einheit. Freitag ist das erste Training mit Fans ab 11.30 Uhr geplant. (dpa/mp)