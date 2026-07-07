An welchem Spieltag der FC St. Pauli auf welchen Gegner treffen wird in der Spielzeit 2026/27, steht schon länger fest. Nun wurden die ersten beiden Partien fix terminiert - und der Start wird knackig!

Die Vorbereitung steckt noch in den Kinderschuhen, erst seit zehn Tagen stehen die Profis des FC St. Pauli wieder auf dem Trainingsplatz. Doch seit Dienstagvormittag haben Trainer Marcel Rapp und seine Schützlinge bereits Gewissheit, an welchen Tagen sie zum Saisonstart ran müssen.

Die Bundesliga (ehemals DFL) hat nämlich die zeitgenauen Ansetzungen der ersten beiden Begegnungen bekannt gegeben. Und die besagen, dass es gleich mal knackig wird für die Kiezkicker, die binnen sechs Tagen gleich zwei Mal gefordert sein werden.

Ewiges Spitzenspiel der 2. Liga zwischen St. Pauli und Fürth am Sonntag

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Dass es zum Auftakt am heimischen Millerntor gegen die SpVgg Greuther Fürth gehen würde, war - wie der gesamte Spielplan - schon länger bekannt. Nun ist auch klar, dass dieses Spitzenspiel der ewigen Zweitliga-Tabelle zu einem typischen Zweitliga-Zeitpunkt angepfiffen werden wird. Verfolger FC St. Pauli (1690 Punkte) wird am Sonntag ab 13.30 Uhr auf die Franken treffen, die mit 1834 Zählern weit vorne liegen.

St. Paulis Nordduell in Kiel steigt mal wieder unter Flutlicht

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Das erste Abend-Spiel lässt aber auch nicht lange auf sich warten - und das hat man so schon ahnen können. Denn die letzten vier Zweitliga-Gastspiele bei Holstein Kiel stiegen allesamt unter Flutlicht, drei Mal an einem Freitag, ein Mal an einem Montag. Und es gibt auch eine gewisse Spektakel-Garantie, denn die letzten beiden Duelle im Unterhaus gewann Braun-Weiß an der Förde jeweils mit 4:3.

Die Partie wird natürlich eine besondere werden für Marcel Rapp. Der 47-Jährige hat sich bei der KSV ein Denkmal gebaut, Holstein erstmals überhaupt in die Bundesliga geführt. Für ihn dürfte es einen warmen Empfang geben, derweil sein Nachfolger nicht auf menschliche Wärme seitens der Gäste setzen sollte. Dafür ist in Tim Walters HSV-Zeiten zu viel vorgefallen, als dass das bei St. Pauli alle schon hätten vergessen können.