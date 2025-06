Er zählte zu St. Paulis größten Gewinnern der vergangenen Bundesliga-Saison. Philipp Treu hat sich in seinen zwei Jahren in Hamburg rasant entwickelt, was natürlich auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben ist. Ein Bundesliga-Klub hat nach MOPO-Informationen bei St. Pauli angefragt – und als Antwort eine hohe Ablöseforderung erhalten haben.