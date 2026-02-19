Erneuter Knie-Schreck bei Wahl! Wer bei St. Pauli gegen Bremen zurückkehren kann

Ganz ohne Drama wäre ja auch mal ganz schön. Geht aber offensichtlich nicht beim FC St. Pauli. Und so drohten alle positiven Neuigkeiten, die es in Bezug auf zuvor verletzte Spieler zu vermelden gibt, am Donnerstagmittag kurzzeitig arg zu verblassen. Am Ende aber wurde alles wieder gut, und damit sieht es in Bezug auf die Rückkehrer zum Werder-Spiel wie folgt aus.

Er hatte sichtlich Spaß daran, wieder mitwirken zu können. Hauke Wahl jubelte, scherzte, neckte während der Spielformen beim Training an der Kollaustraße, endlich hat der 31-Jährige seine hartnäckigen Knieprobleme (Bänderzerrung) auskuriert – und hockte dann plötzlich doch auf dem Boden. Nach einem harmlos anmutenden Zweikampf ging nichts mehr beim Hamburger Jung, der sich vom Spielfeld schleppte, das rechte Knie gekühlt bekam und schließlich von Chef-Physio Dr. James Morgan untersucht wurde. Wahl ging ein paar Schritte, hielt sich die Hände vors Gesicht, ging wieder zurück und setzte sich auf den Hosenboden.

Schreck um Hauke Wahl beim Kiezklub-Training

Dr. Morgan machte alle Tests, die man so macht, wenn ein Knie Probleme bereitet, und fand ganz offensichtlich nichts Gravierendes. Das teilte er Wahl mit, der sich aufrappelte und mit der offensichtlich guten Info leichte Laufversuche startete – erfolgreich! Kurz darauf war Pause im Spiel, und zum Wiederanpfiff kehrte der Blondschopf wieder ins Geschehen zurück. Einmal kräftig durchpusten war angesagt.

St. Pauli-Trio vor Comeback gegen Bremen

Denn ansonsten gab es ausnehmend Neuigkeiten, die Hoffnung machen. Zum Beispiel von Eric Smith, der von A bis Z der Einheit beiwohnte, ganz offenbar gar keine Schmerzen mehr an der lädierten Ferse hatte und – wie Wahl – einsatzbereit wirkt für Sonntag. Und weil aller guten Dinge drei sind, war auch Mathias Pereira Lage wieder uneingeschränkt involviert ins Geschehen. Somit stehen Coach Alex Blessin drei eminent wichtige Akteure wieder zur Verfügung.

Und es deutet darauf hin, dass alsbald noch weitere Optionen wieder dabei sein werden. Connor Metcalfe vor allen Dingen. Der Australier, dessen Knieprobleme nie genauer hatten definiert werden können, trainierte am Donnerstag ebenfalls voll mit. Und schließlich deutet sich zumindest ein Trainingscomeback von David Nemeth an. Der Österreicher, im vergangenen Herbst an der Leiste operiert, ackerte den zweiten Tag in Folge unter freiem Himmel, machte das Aufwärmprogramm mit und zog dann sein Reha-Programm separat durch.