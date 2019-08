Erlösung am Millerntor: Kiezklub feiert ersten Saisonsieg – und atmet tief durch

Endlich! Es ist vollbracht. Im vierten Anlauf hat der FC St. Pauli den ersten Saisonsieg in der Liga unter Dach und Fach gebracht – mit allerletzter Kraft. Im Nord-Derby gegen Holstein Kiel gewannen die Kiezkicker einen wahren Schlagabtausch mit 2:1 (1:0) und ließen das Millerntor beben.

Daumen hoch! Christian Conteh erzielte in seinem vierten Spiel sein zweites Tor. MSSP Foto:

Jeder Befreiungsschlag in der Nachspielzeit wurde frenetisch bejubelt. Der Abpfiff nach 94 hochintensiven Minuten kam einer Erlösung gleich. Während einige Spieler wie Marvin Knoll entkräftet und von Krämpfen geplagt zu Boden sanken, fielen sich Trainer Jos Luhukay und Sportchef Andreas Bornemann erleichtert in die Arme.

Durchschnaufen – und endlich wieder eine Party!

Ausverkauftes Millerntorstadion feiert ersten Saisonsieg der Kiezkicker

Die Fans im mit 29 546 Zuschauern ausverkauften Millerntorstadion feierten ihre Mannschaft noch minutenlang für das ersehnte Erfolgserlebnis. Mit ohrenbetäubenden „St. Pauli, St. Pauli!“-Rufen wurde sie in die Katakomben getragen.

Das Spiel in Noten : Zwei überragen gegen Kiel



URL zum Kopieren Himmelmann: Mit drei Weltklasse-Paraden gegen Lauberbach (14.), Lee (57.) und Atanga (75.). Note 1 WITTERS Foto: Kalla: Eine typische „Schnecke“-Vorstellung. Bissig, leidenschaftlich, griffig. Musste Gelb-verwarnt raus. Note 3 WITTERS Foto: ab 46. Lankford: Vertrat den bis dahin sehr auffälligen Miyaichi nicht gleichwertig auf der rechten Bahn. Note 4 WITTERS Foto: Lawrence: Ein märchenhaftes Debüt für den Waliser. Überzeugte mit wahnsinniger Ruhe, sehr guter Zweikampfquote und prima Stellungsspiel. On top noch das Tor! Note 1,5 WITTERS Foto: Buballa: Wahnsinniger Aufwand! Marschierte eines Kapitäns würdig vorweg und riss die Seinen mit. Note 2 WITTERS Foto: Miyaichi: Prima erste Hälfte auf der offensiven Bahn, nach der Pause als Rechtsverteidiger gefordert. Bei Bakus tollem Tor etwas zu spät. Note 3 WITTERS Foto: Becker: Ließ mal wieder aufblitzen, wie viel Esprit und Ideenreichtum in ihm steckt. Die Kraft reichte nicht bis zum Abpfiff. Note 3 WITTERS Foto: ab 67. Hoffmann: - WITTERS Foto: Knoll: Hammerhart, was er und Becker gelaufen sind. Ein Vorbild in Sachen Einsatz und Bereitschaft. Note 3 WITTERS Foto: Penney: Begann sehr nervös, fing sich dann, hatte aber noch ein, zwei Aussetzer. Machte sich eine bessere Bewertung durch die blöde zweite Gelbe Karte kaputt. Note 5 WITTERS Foto: Conteh: Biss sich lange an der Kieler Defensive die Zähne aus. Trat schon gefrustet gegen die Bande, aber dann der zauberhafte Treffer! Note 2,5 WITTERS Foto: ab 84. Sobota: - WITTERS Foto: Möller Daehli: Wenn jemand noch nicht wusste, wie man sich am Millerntor die Fans abholt – der Norweger lieferte ein Paradebeispiel. Rannte, grätschte, spielte aber auch Fußball. Gut! Note 2 WITTERS Foto: Diamantakos: Rieb sich in Zweikämpfen fürs Team auf, lieferte eine zauberhafte Vorlage für Conteh. Note 3 WITTERS Foto:

„Kämpferisch hat sich die Mannschaft den Sieg verdient“, lobte Bornemann, räumte aber auch ein: „Wir mussten noch mal ordentlich zittern hinten raus. Wir haben heute auch das Quäntchen Glück gebraucht.“

Himmelmann rettet St. Pauli gleich mehrfach

Durch den Sieg kletterte der Kiezklub in der Tabelle von Platz 17 auf Rang 14 und wendete eine handfeste Krise damit ab. Die Akkus waren alle – aber das Punktekonto ist um drei Zähler reicher.

Der bei den Fans so unbeliebte Montag ist für St. Pauli weiterhin ein Erfolgsgarant. Schon im elften Montagsspiel in Serie blieben die Hamburger ungeschlagen.

Nicht aufzuhalten! Christian Conteh enteilt mit einem unwiderstehlichen Sprint Aleksandar Ignjovski und trifft Sekunden später zum vorentscheidenden 2:0. imago images / Beautiful Sports Foto:

Die Garanten für den Dreier waren Neu-Verteidiger James Lawrence, der nach einem Freistoß per Kopf das wichtige 1:0 erzielt hatte (49.), Nachwuchs-Granate Christian Conteh, der nach einem feinen Pass von Dimitrios Diamantakos den Turbo gezündet und Kiels Keeper Reimann mit einem gefühlvollen Lupfer überwunden hatte – und natürlich Keeper Robin Himmelmann, der drei Großchancen der Kieler brillant vereitelte.

Jos Luhukay: „Es geht nur über 100 Prozent“

„Das eine Gegentor hätte ich mir gerne erspart“, meinte Himmelmann zum sehenswerten Anschlusstreffer durch Atanga (81.), der allerdings unhaltbar war. Die von Ex-Kiez-Coach André Schubert und St. Pauli-Legende Fabian Boll, seinem Co., trainierten Gäste kickten mindestens auf Augenhöhe, waren stets gefährlich, hatten beim Innenpfostentreffer von Serra (60.) Riesenpech, waren in der Schlussphase körperlich überlegen und am Drücker.



Sieg im Nordduell : Das Spiel in Bildern



URL zum Kopieren Kiels Hauke Wahl grätscht Christian Conteh weg. WITTERS Foto: James Lawrence feiert gegen Holstein Kiel seine Premiere im Trikot der Kiezkicker – und traf auch gleich. WITTERS Foto: Christian Conteh erhöhte für die Braun-Weißen auf 2:0. imago images / Nordphoto Foto: Der FC St. Pauli hat das Nordderby gegen Holstein Kiel mit 2:1 gewonnen. imago images / Nordphoto Foto: Makana Baku erzielte den Anschlusstreffer für die Gäste aus Kiel. imago images / Beautiful Sports Foto:

Nicht St. Paulis Fußball, sondern das Herz brachte den Sieg. „Es geht nur über 100 Prozent“, meinte ein heiserer Luhukay und freute sich über die Ovationen für sein Team. „Nur wenn man das auf dem Platz vorlebt, kriegt man auch den Respekt.“ Und die Punkte. Jetzt endlich drei.