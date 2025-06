„Erfahrung auf europäischem Topniveau“: St. Pauli präsentiert den nächsten Neuen

Der FC St. Pauli hat einen weiteren wichtigen Baustein für seine Offensive gefunden: Mathias Pereira Lage wechselt ablösefrei vom französischen Champions-League-Teilnehmer Stade Brest zum Kiezklub. Der 28-Jährige bringt eine Menge Erfahrung mit – national wie international – und erfüllt laut Vereinsführung exakt das gesuchte Profil für die flexible Offensive der Braun-Weißen.

Mit Pereira Lage verpflichtet St. Pauli einen Offensivspieler, der in der französischen Ligue 1 auf 160 Einsätze kommt – für Angers SCO und zuletzt Brest –, dazu 16 Tore und 17 Vorlagen beisteuerte. In der zweiten Liga (Ligue 2) spielte der Rechtsfuß von 2016 bis 2019 110-mal für Clermont Foot und traf dabei 20-mal. Hinzu kommen neun Partien in der Champions League, in denen ihm zuletzt ein Tor gelang – gegen RB Salzburg.

Auch der RC Lens zeigte Interesse an Pereira Lage

Sein größter sportlicher Erfolg: die Saison 2023/24 mit Stade Brest. Dort war Pereira Lage fester Bestandteil des Teams, das sensationell Platz drei der Ligue 1 belegte und sich damit erstmals für die Königsklasse qualifizierte. In der Liga sammelte der gebürtige Clermont-Ferrandais in 29 Spielen sieben Torvorlagen und zwei Treffer. In der Champions League traf er im Gruppenspiel gegen Salzburg.

Dass Pereira Lage trotz Angeboten aus Frankreichs Oberhaus – unter anderem von RC Lens – zu St. Pauli wechselt, hat auch mit dem sportlichen Konzept am Millerntor zu tun. In der offiziellen Mitteilung betont Sportchef Andreas Bornemann: „Mathias hat sehr viel Erfahrung auf nationalem und europäischem Topniveau gesammelt und entspricht mit seinen Fähigkeiten genau dem von uns gesuchten Profil für mehrere Offensivpositionen.“ Pereira Lage passe mit seiner Vielseitigkeit perfekt in das Anforderungsprofil.

Pereira Lage war 2023/24 schneller als Kylian Mbappé

Tatsächlich wurde er in Brest auf verschiedensten Positionen eingesetzt: als linker und rechter Flügelspieler, im offensiven Mittelfeld, gelegentlich auch auf der Acht – und sogar als Linksverteidiger. Eine Rolle, die er klaglos annahm. Sein damaliger Trainer in Brest, Éric Roy, lobte ihn einst als „Soldat“, der stets das Wohl der Mannschaft über das eigene stelle.



Pereira Lage ist mit einer Top-Geschwindigkeit von 36,35 km/h (gemessen in der Saison 2023/24) einer der schnellsten Spieler Frankreichs gewesen – sogar schneller als Kylian Mbappé. Diese Tempowerte, kombiniert mit seiner sauberen Technik und Spielintelligenz, machen ihn zu einer spannenden Personalie für Trainer Alexander Blessin, der die Verpflichtung als „großen Gewinn für unser Spiel“ bezeichnet. Er schätze insbesondere die „clevere, mannschaftsdienliche Spielweise“ des Neuzugangs.

Marktwert von Pereira Lage liegt bei 2,5 Millionen Euro

Der Spieler selbst zeigt sich offen und gespannt auf das neue Umfeld: „Nachdem ich meine bisherige Karriere in Frankreich verbracht habe, freue ich mich auf eine komplett neue Liga.“ In Gesprächen mit den Verantwortlichen habe er schnell gespürt, „wie ich dem Team helfen kann, die Ziele zu erreichen“.

Ob und wie schnell sich Pereira Lage tatsächlich einfügt, wird sich zeigen. Die Aussagen des Trainers deuten darauf hin, dass man ihm zutraut, ohne lange Eingewöhnung Wirkung zu entfalten – eine Garantie dafür gibt es jedoch nicht. Sicher ist: Mit einem Marktwert von 2,5 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) gehört der Neuzugang zu den wertvollsten Spielern im Kader und bringt Qualität auf Topniveau mit ans Millerntor.