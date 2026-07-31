Der FC St. Pauli verstärkt sich mit Verteidiger Rony Jansson. Trainer Rapp sagt: „Dank seiner Flanken strahlt er auch offensiv Gefahr aus.“ Der 22-Jährige kommt aus der schwedischen Liga.

Der FC St. Pauli meldet Vollzug: Wie von der MOPO angekündigt, wechselt der finnische Rechtsverteidiger Rony Jansson ans Millerntor. Der Ersatz für Manolis Saliakas ist da!

„Wir freuen uns, dass wir in Rony Jansson nach kurzer Zeit einen Neuzugang für die rechte Schiene gefunden haben“, erklärte Sportchef Andreas Bornemann. Jansson wechselt vom schwedischen Erstligisten Kalmar FF zu den Braun-Weißen.

Auch Trainer Marcel Rapp begrüßte den 22-Jährigen mit warmen Worten: „Rony ist ein Spieler, der sehr gute körperliche Voraussetzungen mitbringt und seine defensiven Aufgaben zuverlässig erledigt.“ Der Medizincheck am Freitag verlief komplikationslos, sodass St. Pauli nun einen weiteren Schienenspieler im Kader hat. „Dank seines Tempos und der Qualität seiner Flanken strahlt er auch offensiv Gefahr aus und bringt sich durch sein geschicktes Timing immer wieder in gute Positionen“, sagte Rapp.

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Neuer Finne für St. Pauli: Rony Jansson kommt von Kalmar FF

Der Finne verbrachte seine Jugend bei HJK Helsinki und spielte dann vier Jahre bei Kalmar FF, 2008 schwedischer Meister, aber erst im vergangenen Jahr wieder in die Erste Liga aufgestiegen. Jansson weiß also, wie Aufstieg geht … Am Samstag spielte er noch für Kalmar, dem mit dem 2:1 gegen Meister Mjälby eine Überraschung gelang.

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Der Verein und die Liga bieten sehr gute Bedingungen für meine Weiterentwicklung. Rony Jansson





„Nach vier Jahren in Schweden war für mich der Zeitpunkt für den nächsten Schritt gekommen“, erklärte Jansson, der damit das samstägliche Pflichtspiel Kalmars bei Häcken Göteborg verpassen wird. Ohne große Gram: „Ich bin sehr glücklich darüber, dass der Schritt mich zum FC St. Pauli geführt hat. Der Verein und die Liga bieten sehr gute Bedingungen für meine Weiterentwicklung. Mein Ziel ist es, mich möglichst schnell zu akklimatisieren und für Spielzeit zu empfehlen.“

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St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann präsentiert Neuzugang Rony Jansson FC ST. PAULI

Jansson spielt auch für die finnische Nationalmannschaft

Erst im Juni gab Jansson bei der 1:2-Niederlage in Ungarn sein Debüt für die finnische Nationalmannschaft. „Da die Saison in Schweden bereits in vollem Gange ist, kommt er in einer sehr guten körperlichen Verfassung zu uns und kann direkt voll einsteigen“, freute sich Bornemann und würdigte den Neuzugang:: „Er ist dynamisch und sehr wach im Umschaltspiel.Wir möchten ihm aber auch die nötige Zeit zugestehen, sich an die neue Liga zu gewöhnen.“

Rapp hofft auch auf zahlreiche Offensiv-Aktionen des dritten Finnen in der Geschichte des FC St. Pauli. „Bei den Torbeteiligungen hat er zuletzt bereits einen großen Entwicklungsschritt gemacht“, sagte Rapp, „und wir hoffen, dass bei uns weitere folgen werden.“