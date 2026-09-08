Beim letzten Duell mit Wolfsburg hatte Alexander Blessin auch seinen letzten Auftritt als Coach des FC St. Pauli Anschließend wurde er vom VfL umworben und vom Kiezklub beurlaubt. Und jetzt?

Als es letztmals dieses Duell gegeben hat, stand nicht weniger als die Erstliga-Existenz auf dem Spiel. Geglückt ist sie weder dem FC St. Pauli noch dem VfL Wolfsburg, zwischen denen dereinst im Mai noch ein anderer Zoff schwelte: das Werben der Wölfe um Kiezklub-Coach Alexander Blessin. Der ist bekanntermaßen weder hier noch da, wenn es am Samstagabend (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) zum Wiedersehen beider Vereine kommt.

Es war sein bisher letztes Spiel auf einer Trainerbank, als der Kiezklub am 34. Bundesliga-Spieltag den VfL zum Abstiegsendspiel empfing. Mit 1:3 verloren Blessins Hamburger das Duell gegen seinerzeit von Dieter Hecking trainierte Niedersachsen, die dann aber doch noch den Weg ins Unterhaus mit antreten mussten. In der Relegation scheiterte Wolfsburg bekanntermaßen am SC Paderborn - und suchte danach einen neuen Übungsleiter.

Im Mai war Blessin St. Pauli-Coach und von Wolfsburg umworben

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Blessin war dabei im Finale, so viel sickerte am Ende durch. Zeitgleich wurden auf St. Pauli alle Steine umgedreht, um nach einem gangbaren Weg für die Zukunft zu suchen und herauszufinden, ob der aktuelle Übungsleiter auch der für die nächste Zeit sein kann.

Am Ende stand Blessin komplett mit leeren Händen da. Wolfsburg entschied sich bekanntlich für Tobias Strobl vom SC Verl, St. Pauli für einen Wechsel hin zu Marcel Rapp.

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Alexander Blessin Anfang August in Belgien Imago/Belga

Seitdem ist es sehr ruhig geworden um den 53-Jährigen, der auch davor nicht dafür bekannt gewesen ist, zwanghaft das Licht der Öffentlichkeit zu suchen. Blessins wärmendes und schützendes Nest ist die Familie, daraus hat er nie ein Geheimnis gemacht.

Und so verwundert es nicht, dass auf seinem Instagram-Account zu sehen war, wie er mit seiner Frau und den drei Töchtern bei seinem alten Klub Union Saint-Gilloise vorbeischaute. Die Familie war live dabei beim 3:3 gegen Bodo Glimt im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation.

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Seit dem Aus beim FC St. Pauli ist Alexander Blessin ohne Job

Das war es dann aber auch, was man von Blessin öffentlich zu sehen bekam. Nach wie vor ist er ohne neuen Job, doch Hektik wird bei ihm nicht aufkommen. Sein Leumund ist trotz des Abstiegs mit St. Pauli unzweifelhaft ein guter, und sobald es in der Bundesliga oder andernorts zu ersten Trainer-Debatten kommen wird, dürfte sein Name fallen. Und es wäre verwunderlich, wenn Alexander Blessin auch unterm Weihnachtsbaum noch ohne neuen Verein wäre.