St. Paulis U23 hat pünktlich zum Vorbereitungsstart einen neuen Trainer. Der war mal beim HSV und kennt den neuen Coach der Kiezklub-Profis aus vielen gemeinsamen Jahren.

Es liegen turbulente Tage hinter den Verantwortlichen der U23 des FC St. Pauli. Dem sportlichen Abstieg aus der Regionalliga folgte völlig überraschend vor wenigen Tagen der Klassenerhalt am Grünen Tisch, weil der Lizenzentzug von Drittligist 1860 München einen ganzen Rattenschwanz an Konsequenzen nach sich gezogen hatte. Und seit Dienstagmittag steht auch der neue Trainer fest.

Es war klar und abgesprochen, dass Interimscoach Karsten Neitzel nach Ablauf der vergangenen Saison zurück in seinen ursprünglichen Job in der Scouting-Abteilung wechseln würde. Dementsprechend musste sich Carsten Rothenbach, Sportlicher Leiter des Nachwuchs-Teams, völlig neu orientieren - und fand jetzt gemeinsam mit Profi-Sportchef Andreas Bornemann eine nachvollziehbare Lösung.

Alexander Hahn wird neuer Trainer von St. Paulis U23

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Alexander Hahn heißt der Mann, der künftig die Geschicke der U23 unter seinen Fittichen haben wird. Es ist der erste hauptamtliche Trainer-Job für den 37-Jährigen, der gleich einen ganzen Berg an Verquickungen hat zu seiner neuen Aufgabe. Zum einen war der gebürtige Duisburger zuletzt viereinhalb Jahre lang Co des neuen Profis-Coaches Marcel Rapp bei Holstein Kiel, zum anderen hatte er von 2015 bis 2021in analytischen Bereich beim Stadtrivalen HSV gearbeitet. Und beim SC Sternschanze bestritt Hahn die letzten vier Jahre seiner aktiven Fußballer-Karriere.

In der Saison 2021/22 sammelte der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz zudem Erfahrungen als Co von Stefan Leitl bei der SpVgg Greuther Fürth. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die U23 als Team, aber auch die einzelnen Spieler weiterzuentwickeln“, wird Hahn in der offiziellen Pressemitteilung zitiert. „Jetzt geht es darum, die Mannschaft schnell kennenzulernen und bestmöglich auf die anspruchsvolle Regionalliga vorzubereiten.“

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Auch Rothenbach ist froh über die nun präsentierte Lösung. „Mit Alexander konnten wir einen absoluten Fußballfachmann für unseren Verein gewinnen, der insbesondere in der Arbeit mit jungen Spielern bereits viel Erfahrung gesammelt hat“, sagte der Ex-Profi. „Wir sind überzeugt, dass er den eingeschlagenen Weg konsequent vorantreiben und unserer Mannschaft eine klare sportliche Handschrift verleihen wird.“

St. Pauli freut sich auf „absoluten Fußballfachmann“ Alexander Hahn

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Wie die Mannschaft am Ende aussehen wird, ist zurzeit noch nicht komplett klar. Durch den erst seit knapp einer Woche feststehenden Klassenerhalt gibt es noch einiges an Fragezeichen, Rothenbach und Co. wollen natürlich eine konkurrenzfähige Truppe ins Rennen schicken. Das bereits vorhandene Personal trifft sich am Mittwoch (17. Juni) zum ersten gemeinsamen Training.



