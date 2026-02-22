Kein Spieler im Kader des nächsten St. Pauli-Gegners kennt den großen Hoffnungsträger im grün-weißen Klassenkampf – nämlich den neuen Trainer – besser als er. Und kein Profi von Werder Bremen hat in jüngerer Vergangenheit für einen solch denkwürdigen Millerntor-Moment gesorgt und das braun-weiße Blut derart kochen lassen. Grund genug, vor dem wegweisenden Nord-Duell mit Felix Agu (26) zu sprechen.



