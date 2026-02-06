Das zweite Jahr Bundesliga ist berüchtigt, der vielzitierte nächste Schritt ein hartes, kompliziertes und auch tückisches Unterfangen, wie sich beim FC St. Pauli gerade zeigt. Einer, der damit seine eigenen braun-weißen Erfahrungen gemacht und diese Herausforderung gemeistert hat, ist Helmut Schulte. Der bis heute erfolgreichste Coach des Kiezklubs blickt in der MOPO zurück und voraus, benennt Parallelen, Unterschiede und Probleme und sagt, was ihm in der aktuell prekären sportlichen Lage seines Herzensvereins Sorgen und Hoffnung macht.



