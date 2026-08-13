Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es offiziell: St. Pauli hat einen neuen Keeper. Wie Sportchef Bornemann den Transfer begründet – und wie hoch die Ablöse sein soll.

Der FC St. Pauli hat sein Torwart-Trio für die seit dem vergangenen Wochenende laufende Saison vervollständigt. Wie erwartet und berichtet, präsentierte der Klub am Donnerstag Dimitar Mitrov als dritten Mann für die Kiste.

„Mit Dimitar gewinnen wir einen erfahrenen Torhüter, der seine Qualitäten über einen längeren Zeitraum auf hohem Niveau gezeigt hat“, sagte Sportchef Andreas Bornemann laut Vereinsmitteilung. Mitov kommt vom schottischen Erstligisten FC Aberdeen, wo er einen Vertrag bis 2027 besaß. Die Ablöse kommunizierten die Klubs – wie bei Beteiligung von St. Pauli üblich – nicht. Sie soll aber im sechsstelligen Bereich liegen.

Mitov passt „mit seiner Art“ zu St. Pauli

Anzeige

Vor seiner Zeit in Aberdeen, wo er vergangene Saison Conference League spielte, stand der 15-fache bulgarische Nationalkeeper beim FC St. Johnstone zwischen den Pfosten, davor in der englischen zweiten, dritten und vierten Liga.

„Er ist stark in der Torverteidigung, bringt eine gute Präsenz mit und hat bereits viel Verantwortung übernommen“, sagte Bornemann. „Gleichzeitig passt er mit seiner Art und seinem Profil sehr gut in unsere Torhütergruppe.“

Anzeige

Ben Voll bleibt die Nummer eins bei St. Pauli

Trainer Marcel Rapp bescheinigte ihm „sehr gute Qualitäten auf der Linie“. Durch seine Dynamik und Explosivität sei der 29-Jährige in der Lage, „auch schwierige Situationen zu lösen“. Gleichzeitig verteidige er aktiv den Raum und vermittele „viel Ruhe und Sicherheit“.

Anzeige

Mitov selbst kündigte an, er wolle sich „schnell in die Mannschaft integrieren, meine Erfahrung einbringen und gemeinsam mit dem gesamten Team erfolgreich sein, um die Ziele des Clubs zu erreichen“. Als Stammtorhüter ist er aber nicht eingeplant – diesen Posten hat Ben Voll inne, der zum Start beim 1:1 gegen Fürth überzeugte. (max)