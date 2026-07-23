Der FC St. Pauli hat mehrere Akteure aus der U23 mit ins Trainingslager nach Flachau genommen. Einer von ihnen ragt heraus – zum einen aus körperlichen Gründen, aber auch wegen seiner Leistungen.

Manchmal bietet sich einem jungen Fußballer genau eine einzige Chance, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Im richtigen Moment da zu sein, sich zu zeigen, auf sich aufmerksam zu machen, ist eine echte Kunst, ohne dass es garantieren würde, tatsächlich den Sprung auf die große Bühne zu schaffen. St. Paulis Jannik Westphal wird sich jedenfalls im Nachhinein nicht den Vorwurf machen müssen, nicht alles investiert zu haben.

Ganz jung ist er nicht mehr, kein komplettes Greenhorn. Am Freitag, wenn der FC St. Pauli im Härtetest in Saalfelden auf den AFC Bournemouth trifft, wird Jannik Westphal seinen 22. Geburtstag feiern. Und wenn alles so läuft wie bisher, ein nächstes Ausrufezeichen setzen bei den Zweitliga-Profis, mit denen er gerade in Flachau im Trainingslager weilt.

Westphal zählt eigentlich zum U23-Kader des FC St. Pauli

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Zwei Drittliga-Partien sind bisher die Highlights des gebürtigen Lübeckers, der für den VfB in der Saison 2023/24 beim 1:4 in Unterhaching und beim 0:5 gegen Borussia Dortmunds zweite Mannschaft zum Einsatz gekommen war. Im vergangenen Sommer war er ins Regionalliga-Aufgebot St. Paulis gewechselt und dort unumstrittener Stammspieler. Weil nun Eric Smith bei der WM weilte und Adam Dzwigala zudem angeschlagen einige Einheiten und Spiele verpasste, konnte sich Westphal bei Coach Marcel Rapp zeigen – und tat dies nachhaltig.

Bei zwei St. Pauli-Profis ist er schon positiv aufgefallen

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Und zwar so auffällig, dass er sogar einigen Kollegen ins Auge gestochen ist. „Jannik, der Verteidiger, ist wirklich stark“, lobte zum Beispiel Mathias Rasmussen. „Er hat mich beeindruckt mit seiner Physis, mit seiner Mentalität.“ Und auch Marcus Mathisen, vermutlich künftiger Abwehrchef, hob neben Nick Schmidt Westphal als „stark, groß“ und „sehr guten Verteidiger“ hervor.

Inwieweit das alles Einfluss auf die Zukunft des 1,92 Meter hohen und körperlich bemerkenswert stabilen Innenverteidigers hat, bleibt abzuwarten. In jedem Fall jedoch hat es Jannik Westphal geschafft, seinen Fuß in die Tür zum Profifußball zu bekommen.

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