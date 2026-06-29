Eric da Silva Moreira galt beim FC St. Pauli als Top-Talent. Nach seinem Wechsel zu Nottingham Forest blieb der Durchbruch aus und sein Marktwert sank.

Beim FC St. Pauli ist es eine Seltenheit, dass jungen Talenten eine so aussichtsreiche Zukunft vorausgesagt wird, wie es bei Eric da Silva Moreira der Fall war. Über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass der Youngster für den Kiezklub auflief. Seit jeher warten man vergebens auf das nächste Talent seiner Größenordnung – und auf den Durchbruch von da Silva Moreira.

Nach seiner ersten Ausbildung beim SC Victoria Hamburg wechselte da Silva Moreira bereits mit neun Jahren zum FC St. Pauli und durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften. Dabei machte er schnell auf sich aufmerksam und war seit der U16 fester Bestandteil der U-Nationalteams des DFB. Seine größten Erfolge erreichte der Rechtsverteidiger 2023 mit der deutschen U17-Nationalmannschaft, als er Europa- und Weltmeister wurde und mit zwei Tore einen ordentlichen Beitrag zum Weltmeistertitel lieferte.

Eric Da Silva Moreira wurde mit der deutschen U17 Welt- und Europameister. IMAGO/Marcio Machado/M.i.S.

Kein Wunder, dass da auch andere Klubs Interesse entwickeln, denen ganz andere finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Zunächst blieb der gebürtige Hamburger aber bei St. Pauli und sammelte erst in der U19, dann in der U23 Spielzeit. In der ersten Mannschaft war da Silva Moreira häufiger Teil des Spieltagskaders, auf Einsätze kam er jedoch kaum. Eine einzige Minute durfte er sich im März 2024 in der Zweiten Liga präsentieren. Vielleicht war es die fehlende Spielzeit, die ihm am Ende gefehlt hat.

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St. Pauli kassierte 1,5 Millionen Euro für ihr Top-Talent

Denn rund drei Monate nach seinem ersten und einzigen Profi-Einsatz für St. Pauli zog es da Silva Moreira nach England zum Erstligisten Nottingham Forest. Immerhin 1,5 Millionen Euro konnte man mit dem Top-Talent noch einnehmen. Gemessen am Verhältnis von Einsatzzeit und Einkommen mag das zwar ein guter Trost gewesen sein, letztendlich hätte man den Hoffnungsträger von Vereinsseite aus jedoch wohl lieber noch in den eigenen Reihen gehalten.

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Dass der ganz große Sprung in die Premier League zunächst ausblieb, war wohl keine riesige Überraschung. Schließlich kannte da Silva Moreira bislang erst das Niveau der norddeutschen Regionalliga. Immerhin 28 Minuten durfte der Neuzugang in der englischen ersten Liga ran. Hinzu kamen sechs Einsätze bei Nottinghams U21.

Der gewünschte Durchbruch blieb aus. Eine Leihe sollte helfen. Für da Silva Moreira ging es nach Portugal zu Rio Ave. Endlich sollte der junge, talentierte Hamburger mehr Spielpraxis sammeln. Doch das genaue Gegenteil trat ein. In seinen 4,5 Monaten in Portugal spielte er insgesamt gerade einmal 70 Minuten.

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Da Silva Moreira musste ein ordentliches Marktwert-Minus einstecken

Seit Januar ist der mittlerweile 20-Jährige wieder zurück in England und absolvierte dort immerhin zehn Partien für Nottinghams U21. Zwar kam es zu keinem weiteren Einsatz in der Premier League, doch immerhin in den Spieltagskader schaffte da Silva Moreira es wieder zweimal. Mit 20 Jahren ist die Karriere des einstigen St. Pauli-Top-Talents zwar längst nicht vollendet, der erwartete Durchbruch blieb bislang aber aus.

Die Experten von „transfermarkt.de“ beziffern den Marktwert des einst für 1,5 Millionen gewechselten Youngsters mittlerweile auf 800.000 Euro. Eine durchaus unübliche Entwicklung bei einem gerade einmal 20 Jahre alten Spieler. Bis 2028 hat sein Arbeitspapier in England noch Gültigkeit. Ob er die zwei verbleibenden Jahre erneut versucht, in England Fuß zu fassen, oder ob eine erneute Leihe oder gar ein Wechsel im Raum steht, wird sich zeigen.