Entscheidende Tage: St. Pauli hofft auf zwei Derby-Rückkehrer

Am Dienstag startet der FC St. Pauli in die Vorbereitung auf das Stadtduell am Millerntor und spätestens dann sollte der Frust über die extrem bittere 2:3-Niederlage in Dortmund und das Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz aus den Köpfen sein, um möglichst unbelastet und mit maximaler positiver Energie ins Derby zu gehen. Auf gute Nachrichten hoffen die Kiezkicker auch schon in den Tagen vor dem heißen Tanz am Freitagabend (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de). Die Mannschaft braucht Alternativen.

Die Kiezkicker können jeden gesunden und hochmotivierten Spieler gebrauchen, je mehr, desto besser. In den ersten beiden St. Pauli-Pflichtspielen des Jahres hatte Trainer Alexander Blessin noch auf die angeschlagenen Connor Metcalfe (Knie) und Danel Sinani (Wade) verzichten müssen und damit weniger Alternativen für das dezimierte Mittelfeld, in dem der Ausfall von Kapitän Jackson Irvine eine Lücke reißt. Die Hoffnung, dass wenigstens der Australier beim Auswärtsspiel in Dortmund wieder in den Kader zurückkehren kann, erfüllte sich nicht.

Sind Metcalfe und Sinani gegen den HSV wieder fit?

In Wolfsburg (1:2) und vor allem gegen Dortmund überzeugte Eric Smith als Stratege in der Mittelfeldrolle und glänzte als Standardschütze mit zwei Assists, aber es geht darum, Alternativen auf der Bank zu haben.

Das erste St. Pauli-Training der Derby-Woche dürfte schon Hinweise geben, ob Metcalfe und auch Sinani gegen den HSV und dann auch im vier Tage später angesetzten Nachhol-Heimspiel gegen Leipzig (27. Januar) wieder einsatzbereit sind. Das hatte Blessin vor dem Dortmundspiel in Aussicht gestellt, im Falle des luxemburgischen Nationalspielers von einer Rückkehr „perspektivisch Richtung HSV“ gesprochen.

Hinspiel-Held Hountondji braucht noch Zeit

Für Stürmer Andréas Hountondji, der seit Jahresbeginn aufgrund eines Haarrisses am linken Sprunggelenk außer Gefecht ist, dürften das Derby und auch das Leipzig-Spiel zu früh kommen. Beim 2:0-Sieg von St. Pauli im Hinspiel hatte der Nationalstürmer des Benin den zweiten Treffer der Kiezkicker erzielt und mit einem furiosen Auftritt geglänzt.