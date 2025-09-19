Es ist schon vor der Reise nach Stuttgart am Freitag der bisher beste Bundesliga-Saisonstart aller Zeiten für den FC St. Pauli. Drei Partien, sieben Punkte – eine historische Geschichte, die aber nicht mal eben so vom Himmel gefallen ist. Es gibt gute Gründe dafür, dass der Kiezklub so grandios aus den Startlöchern gekommen ist. Elf davon hat die MOPO aufgelistet.



