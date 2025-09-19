mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
St. Pauli-Torhüter Nikola Vasilj umarmt Eric Smith und Hauke Wahl

Zusammenhalt ​​​​​​​ist ein großes Faustpfand für Eric Smith, Nikola Vasilj, Hauke Wahl und Co. Foto: WITTERS

paidElf Gründe für den Höhenflug: Darum präsentiert sich St. Pauli aktuell so stark

kommentar icon
arrow down

Es ist schon vor der Reise nach Stuttgart am Freitag der bisher beste Bundesliga-Saisonstart aller Zeiten für den FC St. Pauli. Drei Partien, sieben Punkte – eine historische Geschichte, die aber nicht mal eben so vom Himmel gefallen ist. Es gibt gute Gründe dafür, dass der Kiezklub so grandios aus den Startlöchern gekommen ist. Elf davon hat die MOPO aufgelistet.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test