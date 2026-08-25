Ekel-Vorfall! Sexismus-Attacke gegen St. Pauli-Mitarbeiterin in Essen – Klub reagiert

Pokal-Pleite mit Nachspiel: Nach der Niederlage des FC St. Pauli bei Rot-Weiss Essen kam es zu einem Sexismus-Vorfall gegenüber einer St. Pauli-Mitarbeiterin. Was RWE und Kiezklub sagen.

Nach St. Paulis Pokal-Duell an der Essener Hafenstraße kam es zu einem schlimmen Vorfall im Stadion. IMAGO/speedshot

Nicht nur sportlich war das DFB-Pokalspiel des FC St. Pauli bei Rot-Weiss Essen eine üble Geschichte. Was bislang nicht bekannt war: Im Anschluss an die 0:2-Niederlage ist es zu schlimmen Entgleisungen von RWE-Fans gegenüber einer Mitarbeiterin des Kiezklubs gekommen. Der gastgebende Verein, der seit Jahren ein massives Problem mit rechten Umtrieben, Rassismus-Vorfällen und sexistischen Aktionen in den Reihen seiner Fans hat, nimmt Stellung. Die MOPO hat auch beim Kiezklub nachgehakt. Der Verein kündigt Konsequenzen an.

Während sich die Kiezkicker nach Schlusspfiff in der Gästekurze einiges von den mitgereisten Fans hatten anhören müssen (MOPO berichtete), galt das leider auch andernorts. Öffentlich gemacht wurde der Vorgang rund 24 Stunden nach dem Spiel von Rot-Weiss Essen.

DFB-Pokal: Beleidigungen gegen Mitarbeiterin von St. Pauli in Essen

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„Im Nachgang unseres Pokalspiels gegen den FC St. Pauli im Stadion an der Hafenstraße haben uns Berichte über das Verhalten einzelner Zuschauer gegenüber einer Mitarbeiterin des FC St. Pauli erreicht“, heißt es in einer am späten Montagabend abgegebenen Stellungnahme von RWE.

Nach MOPO-Informationen hat es sich um eine Gruppe von Männern gehandelt, die nach der Partie mehr als ausfallend geworden war. „Demnach soll es nach Abpfiff im Bereich der Haupttribüne zu beleidigenden und sexuell diskriminierenden Äußerungen gekommen sein“, so RWE in der Stellungnahme, die in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde.

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Rot-Weiss Essen verurteilt Vorfall und entschuldigt sich

„Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, ist für uns klar: Ein solches Verhalten hat bei Rot-Weiss Essen keinen Platz. Wir verurteilen jede Form von Diskriminierung und persönlichen Anfeindungen und bedauern, dass sich die betroffene Mitarbeiterin einer solchen Situation ausgesetzt sah“, heißt es seitens des Traditionsklubs weiter. „Beim FC St. Pauli und der betroffenen Mitarbeiterin möchten wir uns dafür ausdrücklich entschuldigen.“

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RWE verweist zudem darauf, das mehrfache Fehlverhalten von Fans in der Vergangenheit – rechtsradikale Rufe, Hitlergruß, sexistische Beleidigungen „konsequent“ verfolgt und geahndet zu haben.

St. Pauli spricht von einem „besonders drastischen Vorfall“

Einen Beigeschmack hinterlassen Formulierungen, die den Vorfall durchaus in Frage stellen, für den sich der Verein gleichzeitig entschuldigt. „Auch im aktuellen Fall werden wir den Sachverhalt prüfen und – sofern sich die Vorwürfe bestätigen und die Verantwortlichen identifiziert werden können – die notwendigen Konsequenzen ziehen.“

Der FC St. Pauli will den genauen Ablauf, Details der verbalen Übergriffe und auch die Stellungnahme von Rot-Weiss Essen nicht weiter kommentieren. Gegenüber der MOPO macht Pressesprecher Patrick Gensing auf Nachfrage deutlich: „Das ist leider kein Einzelfall, aber es war ein besonders drastischer. Es gibt hier ein grundsätzliches Problem, mit dem sich der Fußball auseinandersetzen muss.“ Das ist bedenklich, aber leider auch nicht wirklich überraschend.

Kiezklub will Konsequenzen ziehen, um sich besser zu schützen

Der Kiezklub wird deshalb handeln. „Wir werden daraus auch intern Konsequenzen ziehen und Maßnahmen ergreifen, um uns besser gegen übergriffiges Verhalten zu schützen und uns gegenseitig noch stärker zu unterstützen“, so Gensing zur MOPO.