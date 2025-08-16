Norderstedt – St. Pauli im Liveticker: Kommen die Kiezkicker im Pokal weiter?

Zum Saisonstart erwartet den FC St. Pauli in der ersten Runde des DFB-Pokals ein kleines Derby gegen Hamburg-Pokal-Sieger Eintracht Norderstedt. Der Regionalligist wird zumindest auf dem Papier die Heimmannschaft am Millerntor sein. Alexander Blessin und seine Mannschaft gehen als klarer Favorit in die Partie, sollten den Gegner aber auch nicht unterschätzen. Vor dem in der kommenden Woche anstehenden Bundesliga-Auftakt gegen Dortmund geht es für die Kiezkicker vor allem darum, mit einem ruhigen und unaufgeregten Auftritt die nächste Runde im DFB-Pokal zu erreichen. Wird das den Braun-Weißen gelingen? Um 15:30 Uhr ist Anstoß!