Martijn Kaars traf für St. Pauli in Frankfurt, stand zuvor aber im Abseits.

Martijn Kaars traf für St. Pauli in Frankfurt, stand zuvor aber im Abseits. Foto: WITTERS

Frankfurt – St. Pauli 0:0: Kaars mit Abseitstor – Kiezkicker halten mit

Spieltag für St. Pauli: Der Kiezklub ist am Samstag zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin braucht nach vier Niederlagen in Serie endlich wieder einen Sieg. Gegen den Champions-League-Teilnehmer aus Hessen ist eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum ernüchternden 0:3 gegen Hoffenheim erforderlich, sonst droht sogar der Absturz auf einen Abstiegsplatz am Ende des Spieltags. Schafft St. Pauli gegen Frankfurt die Kehrtwende? Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

