Jackson Irvine ist weg, Gisli Thordarson ist da: St. Paulis Trainer äußert sich vor dem Zweitliga-Auftakt zu den wichtigsten Personalien.

Besser spät als nie, dürfte Rapp sich beim Transfer von Gisli Thordarson gedacht haben. Zwei Tage vor dem Saisonauftakt gegen die SpVgg Greuther Fürth holte St. Pauli den 21-jährigen Mittelfeldakteur auf den Kiez. Das ist eben einer der Negativpunkte der Zweiten Liga: Zwar hat das Transferfenster noch bis zum 1. September geöffnet, doch eine Eingewöhnungsphase bleibt für späte Neuzugänge kaum. Und spätestens nach dem Abgang von Jackson Irvine musste man im dünn besetzten Zentrum nachlegen. Rapp ist dennoch überzeugt vom Isländer, und deutete sogar einen Blitz-Start an.

Auf den Blitz-Abgang von Irvine könnte also der Blitz-Start von Thordarson folgen. Schließlich bleiben Rapp nicht allzu viele Optionen im zentralen Mittelfeld. Mathias Rasmussen steht zur Verfügung. Genauso Joel Fujita, der zum Ende der Transferphase ebenfalls noch zu den Wechselkandidaten gehört. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden die beiden am Sonntag gegen Fürth (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) bilden.

Smith bereit – Einsatz von Thordarson gegen Fürth möglich

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Und dahinter? Da wird‘s eng. Sam Klein ist nach überstandenen muskulären Problemen wieder ins Training eingestiegen und zumindest ein Kandidat für den Kader. Anders sieht es bei Connor Metcalfe aus. Der Australier, der ebenfalls im Zentrum eingesetzt werden kann, „wird noch ausfallen, er wird nächste Woche wieder mittrainieren“, gab Rapp bekannt.

Eric Smith haben wir Urlaub gegeben und bauen ihn peu à peu auf. Der ist jetzt auch ready zu spielen. Marcel Rapp

Auch Eric Smith kann die Rolle im zentralen Mittelfeld bekleiden. Der Schwede gilt derweil keineswegs als sicherer Bestandteil des langfristigen Kaders.

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Ein Wechsel erscheint nach wie vor möglich, auch wenn Rapp zunächst mit ihm zu planen scheint: „Eric Smith haben wir Urlaub gegeben und bauen ihn peu à peu auf. Der ist jetzt auch ready zu spielen. Vielleicht keine 90 Minuten, aber der kann auf jeden Fall 60 Minuten spielen und ist auf jeden Fall dabei und ist auch ein Kandidat, zu spielen“, verriet der Trainer.

Umso wichtiger also, dass man mit Thordarson mittlerweile einen Mann in den eigenen Reihen hat, der mindestens als Backup fungieren kann und mit seinen 21 Jahren bereits über wertvolle internationale Erfahrung in Champions League und Co. verfügt.

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Metcalfe, Ceesay, Pereira Lage und St. John fallen bei St. Pauli aus

„Gisli Thordarson ist auf jeden Fall ein Kandidat, um dabei zu sein“, kündigte Rapp ein potenzielles Blitz-Debüt an. „Er ist gesund, hat schon ein paar Wochen länger trainiert als unsere Jungs. Er war heute beim Training, macht einen guten Eindruck.“

Neben Metcalfe werden die Langzeitverletzten Rawley St. John, Abdoulie Ceesay und Mathias Pereira Lage fehlen.