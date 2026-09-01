Es haben sich so einige bekannte Gesichter verabschiedet vom FC St. Pauli in der Sommerpause. Von einigen Ehemaligen bekommt man natürlich mit, wie es für sie läuft, weil sie noch direkt vor der Haustür kicken. Aber manch einer verdingt sich auch etwas weiter weg – und das durchaus erfolgreich.

Wer sich für die 2. Liga interessiert, wird registriert haben, dass es funktioniert mit Hauke Wahl und dem VfL Wolfsburg. Der Ex-Kiezkicker ist Kapitän der Wölfe. Er traf bei der gerade noch so verhinderten Pokal-Blamage gegen Altglienicke sowohl im Spiel als auch im Elfmeterschießen. In der Liga netzt Wahl nun auch erstmals. Beim 5:2 in Karlsruhe machte er mit dem 4:2 den Deckel drauf. Wenig überraschend hat auch Karol Mets seinen Fuß in die Tür beim VfL Bochum bekommen, ist Stammkraft, wenngleich es noch nur überschaubar läuft.

Ex-St. Pauli-Keeper Nikola Vasilj hält die Null, Darwin Núñez trifft

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Da ist ein alter Weggefährte schon deutlich weiter. Nikola Vasilj kassierte bei Al-Diriyah FC in Saudi-Arabiens Pro League erst zwei Gegentreffer in vier Partien. Am Wochenende gab es einen 3:0-Auswärtssieg bei Al-Ettifaq. Auch Moussa Dembélé, der schon für Lyon, Atlético Madrid und Celtic Glasgow stürmte, gelang es nicht, den 30-Jährigen zu überwinden. Und vorn hat Al-Diriyah im ehemaligen Liverpooler Darwin Núñez (zwei Tore) einen echten Knipser, wovon sich allerdings nur 1130 Zuschauer ein Bild machten.

Sehr positiv verlief der Spieltag auch für einen weiteren ehemaligen Kiezkicker. Nachdem Manolis Saliakas am ersten Spieltag noch nicht für Olympiakos Piräus zum Einsatz gekommen war, stand er nun bei Asteras Tripolis in der Startelf und bereitete den 1:0-Siegtreffer von Jota Silva vor. Natürlich mit einer der Flanken, die ihn auch in Hamburg so ausgezeichnet hatten.

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Ex-Kiezkicker Danel Sinani ist mit Sampdoria noch sieglos

Noch keinen Grund zur Freude hatte bisher Danel Sinani bei Sampdoria Genua. Dem Pokal-Aus war zum Saisonstart der Serie B ein 1:1 gegen Cesena gefolgt. Am zweiten Spieltag unterlagen Sinani und Co. mit 1:2 bei Juve Stabia. Der Luxemburger zählt zur Stammelf, spielte gegen Cesena durch und gegen Stabia 87 Minuten.