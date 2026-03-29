Der Motor des FC St. Pauli ist der Profifußball und das Gesicht die Mannschaft. Spieler und Trainer stehen im Rampenlicht, sind die Protagonisten des Klassenkampfs, der jetzt in die heiße Phase geht. Enorm wichtig ist jedoch auch das Team um das Team. Zweite Reihe, erstklassige Arbeit. Schattenmänner, oft unsichtbar, aber unverzichtbar. Einer von ihnen: Kenta Kambara. Berufsbezeichnung: Zeugwart. Doch der zurückhaltende Japaner ist viel mehr, hat in dieser Saison an Bedeutung gewonnen und eine Schlüsselrolle. Über ihn ist zuletzt häufiger gesprochen worden. Höchste Zeit, mal MIT dem Mann zu sprechen, der seinen Job lebt, in der Mannschaft hohes Ansehen genießt und den St. Paulis Sportchef als einen der „besten Transfers der vergangenen Jahre“ bezeichnet.



