„Eine super Entscheidung“: Warum St. Paulis Irvine auf Länderspiele verzichtet

Es ging beziehungsweise geht dann mal wieder einmal um die halbe Welt und wieder zurück, allerdings nur für einen von zwei möglichen St. Pauli-Profis. Während Connor Metcalfe bei den Testspielen der australischen Nationalmannschaft mitwirken wird, ist Jackson Irvine in Hamburg geblieben. Wer sich nun allerdings erneut sorgt um den operierten Fuß und die WM-Chancen des Kapitäns, liegt so falsch, wie man nur falsch liegen kann.

„Jacko hat ein längeres Gespräch mit Tony Popovic gehabt“, ließ Alexander Blessin nach dem 1:2 des FC St. Pauli am Sonntag gegen Freiburg wissen. Der Nationaltrainer habe Irvine gegenüber dann nochmal die Wichtigkeit des Spielers hervorgehoben, „und dann haben sie entschieden, dass es besser ist, dass er regeneriert und sich eine Auszeit nimmt. Der Coach weiß, was er an Jacko hat, deswegen braucht er ihn nicht bei den Testländerspielen“.

St. Paulis Jackson Irvine soll regenerieren

Wichtig sei es für die Socceroos, dass der 33-Jährige zur Weltmeisterschaft voll da ist. „Es ist eine super Entscheidung“, freute sich Blessin. „Auch deshalb, damit wir die Schmerzen, die bei ihm sukzessive weniger geworden sind, noch mehr in den Griff kriegen.“ Zudem sei es für das Knochenwachstum an der operierten Stelle von großem Vorteil, wenn mal ein paar Tage Ruhe herrscht.

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Von selbiger hat Connor Metcalfe bei St. Pauli mehr gehabt, als ihm lieb sein durfte, weshalb er sicher voller Tatendrang in die Heimat geflogen ist. Dort wartet zunächst am Freitagmorgen europäischer Zeit der Kick gegen Kamerun in Sydney, vier Tage später geht es in Melbourne gegen Curacao. Und Metcalfe wird vermutlich mehr Einsatzzeit bekommen, als es in diesem Kalenderjahr bisher bei St. Pauli der Fall gewesen ist.

Schwierige Situation für Connor Metcalfe bei St. Pauli

„Es ist schwierig“, räumte sein Trainer ein. „Connor war nah dran, dann kamen immer wieder Kleinigkeiten, die ihn zurückgeworfen haben.“ Man habe mit ihm geplant, „dann hat er Knieschmerzen gehabt. Und da wurden aus drei, vier Tagen, von denen man ausgegangen war, mehrere Wochen. Und jetzt machen es die, die spielen wie Joel Chima Fujita, Mathias Rasmussen oder Danel Sinani, gut“. Es sei schwer, an denen vorbeizukommen. Entsprechend kommt Metcalfe auf nur 32 Spielminuten für St. Pauli bei vier Einwechslungen in 2026.