Ein Tor und zwei Assists: Nehrig liefert gegen Magdeburg seine große Abschieds-Show

Als er nach 77 Minuten den Platz entkräftet verließ, brandete orkanartiger Beifall auf: Der 116. Einsatz für den FC St. Pauli war womöglich der letzte von Bernd Nehrig, vergessen wird ihn keiner der Beteiligten. Denn der abwanderungswillige Kapitän drückte dem 4:1 (1:1)-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg so markant seinen Stempel auf, dass es schon märchenhafte Züge hatte.

„Das hätte man nicht besser malen können“, befand Markus Kauczinski. Natürlich war auch der Trainer gefragt worden zur Leistung seines Routiniers, der in dieser Saison bislang nur eine Nebenrolle gespielt hatte. Bis zum Sonnabend. Da war der 32-Jährige zum erst zweiten Mal in dieser Spielzeit (aus Verletzungsgründen) in die Startelf gerückt, erzielte das 1:0 per Kopf nach Freistoß von Marvin Knoll (16.), holte den Elfer zum 2:1 (Knoll, 59.) heraus und lieferte den Zauberpass vor Dimitrios Diamantakos’ 3:1 (63.). Nur am zweiten Treffer des Griechen (90.+3) war Nehrig nicht beteiligt. Wäre auch nicht regelkonform gewesen, weil er ja bereits ausgewechselt worden war.

Das Spiel in Noten : So machten sich die Kiezkicker Inhalt teilen



URL zum Kopieren Himmelmann: Ganz wichtig seine starken Paraden in Hälfte eins gegen Lohkemper (9.) und Türpitz (42.). Machte dadurch den Sieg erst möglich. Note 2 WITTERS Foto: Zander: Als einer von Wenigen von Beginn an wach und sehr präsent in den Zweikämpfen. Bitter, dass er vorm 1:1 ausrutschte. War da schon schwer angeknockt, musste zur Pause raus. Note 3 WITTERS Foto: 46. Carstens: Man kann gar nicht so viele Hüte aufsetzen, wie man ziehen möchte vor dem jungen Mann. Gab im sechsten Zweitligaspiel notgedrungen sein Debüt als Außenverteidiger, und das mehr als respektabel. Note 2,5 WITTERS Foto: Ziereis: Stopfte zusammen mit Kollege Avevor in der wirren ersten Hälfte Lücke um Lücke. Ganz wichtig, dass wenigstens die Innenverteidigung passte. Note 2,5 WITTERS Foto: Avevor: Wie Ziereis als Stabilisator unfassbar wichtig. Nach dem Wechsel weniger gefordert, weil die Mannschaft deutlich besser organisiert war. Note 2,5 WITTERS Foto: Kalla: Hatte bis zur Pause allerlei Probleme auf seiner linken Seite. Steigerte sich mit dem Team, war kämpferisch da, hatte fußballerisch einige Aussetzer. Note 4 WITTERS Foto: Nehrig: Ein Tor und zwei Assists lassen seine (nachvollziehbaren) Schwierigkeiten, die er vor allem in Hälfte eins hatte, komplett vergessen. Note 1 WITTERS Foto: 77. Zehir: keine Note WITTERS Foto: Knoll: Auch er hatte eigentlich schon bessere Tage. Aber auch er verbuchte ein Tor und eine Vorlage auf seinem Konto. Note 2,5 WITTERS Foto: Miyaichi: Ließ sich nie hängen, obwohl er viele unglückliche Aktionen hatte. Belohnte sich mit seiner Beteiligung an der Elfer-Aktion. Note 4 WITTERS Foto: Allagui: Viel unterwegs, wenig effektiv, allerdings schwer mannschaftsdienlich. Zudem mit Assist beim vierten Treffer. Note 4 WITTERS Foto: Möller Daehli: Dribbelte und wirbelte, traf dabei häufig die falsche letzte Entscheidung. Aber auch er brachte die letzten Körner ein, um den Dreier zu sichern. Note 4 WITTERS Foto: Veerman: Fand nur schleppend ins Spiel, das schon nach einer halben Stunde für ihn zu Ende war. Verletzte sich schwer am Knie in einer Szene, als er selbst Foul spielte und Gelb dafür sah. Note 4 WITTERS Foto: 35. Diamantakos: Wer in einer Stunde als Joker zweimal knipst, lässt keine Frage offen. Note 1 WITTERS Foto:

„Ein perfektes Drehbuch“, frohlockte der Hauptdarsteller. „So was wünscht man sich als Spieler nach einer so langen Zeit, in der man nicht gespielt hat.“ Das ginge aber auch nur in einer intakten Mannschaft. „In der ersten Hälfte“, sagte Nehrig, „hat Magdeburg mit uns Katz und Maus gespielt.“ Dem konnte sein Coach nur zustimmen: „Wir haben in der ersten Halbzeit gar nicht stattgefunden“, kritisierte Kauczinski, der aber zufrieden bilanzieren durfte, dass seine Elf in den entscheidenden Momenten „hellwach und da war“. Was, und das stellte auch Nehrig heraus, einiges über die Truppe aussagt: „In so einem Spiel dann noch so ein Ergebnis hinzulegen, spricht für das Team.“

Er wird es wahrscheinlich trotzdem verlassen. Das Szenario bei seiner Auswechslung („Es ist einfach das Schönste für einen Fußballer, wenn man die Zuneigung der Zuschauer spürt“), das Abklatschen mit den Kollegen nach dem Abpfiff – vieles sah nach Abschied aus, auch wenn Nehrig sich alle Möglichkeiten offen halten will. „Es ist alles möglich: Dass wir uns trennen, dass ich bis Saisonende bleibe oder sogar länger“, erklärte er. „Ich weiß das nicht, ich bin nicht der Alleinentscheider.“ Die Hinrunde, dabei bleibt’s, war für ihn „nicht zufriedenstellend. Ich mache keinem einen Vorwurf, aber ich muss für mich abwägen, wie es weitergeht. Ich bin keine 25 mehr.“

St. Pauli - Magdeburg 4:1 : Das Spiel in Bildern Inhalt teilen



URL zum Kopieren St. Pauli-Coach Markus Kauczinski vor dem Spiel. WITTERS Foto: Torwart Robin Himmelmann gibt Anweisungen. WITTERS Foto: Ich war's! Kapitän Nehrig bejubelt die Führung. WITTERS Foto: Autsch! Henk Veerman musste früh ausgewechselt werden. WITTERS Foto: Luca Zander musste nach einem Zusammenprall mit Turban spielen. WITTERS Foto: Philipp Ziereis im Luftzweikampf mit Christian Beck WITTERS Foto: Knoll trifft vom Punkt zur erneuten Führung. WITTERS Foto: Pure Freude bei Knoll und Allagui. WITTERS Foto:

Jetzt ist erstmal Pause, es geht nach Hause zur Familie nach Heidenheim. Ob Bernd Nehrig am 6. Januar zum Vorbereitungsstart wieder in Hamburg aufdribbeln wird, ist höchst fraglich. Wenn nicht, hätte er eine Abschiedsshow abgeliefert, die auch Hollywood nicht spektakulärer hätte inszenieren können.