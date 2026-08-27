In Abdoulie Ceesay kehrt ein länger Verletzter zurück beim FC St. Pauli, der zudem Youssoupha Niang vom 1. FC Köln ausleiht. Damit hat Trainer Marcel Rapp fortan noch mehr Freude am Konkurrenzkampf.

Die Null stand zuletzt auf der falschen Seite. Beim Pokal-Aus in Essen hatte der FC St. Pauli im ersten Durchgang zahlreiche gute Chancen und sie alle ungenutzt verstreichen lassen. Ein Angreifer nahm danach die ganze Schuld auf sich – und bekam binnen eines Tages gleich doppelt Konkurrenz für die Zukunft.

Es war wie leider viel zu oft in diesen Zeiten. Massiv zu heftig, hemmungs- und respektlos war die Kritik auf Martijn Kaars niedergeprasselt, nachdem der Niederländer am Sonntag einen gebrauchten Abend erwischt hatte. Sogar seine anschließende Selbstgeißelung und die Bereitschaft, das Aus auf seine Schultern zu nehmen, brachten Kaars kaum Gnade. Unsäglich, aber leider Teil des Alltags im August 2026. Auch beim FC St. Pauli.

Martijn Kaars fehlte am Mittwoch beim St. Pauli-Training

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Der 27-Jährige täte gut daran, all den unqualifizierten Mumpitz nicht an sich heranzulassen. Das wird er selbst am besten wissen, und deshalb ist es auch auszuschließen, dass Kaars deswegen die Trainingseinheit am Mittwoch nicht mit den Kollegen auf dem Platz zubringen konnte. Während er im Funktionsgebäude an der Kollaustraße individuell zugange war, hatte ein Kollege von ihm merklich Freude daran, endlich wieder mitmischen zu dürfen.

Kiezklub freut sich über Trainings-Comeback von Abdoulie Ceesay

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Abdoulie Ceesay sprühte vor Tatendrang in seiner ersten Einheit mit der Mannschaft, seitdem er sich beim Testspiel in Österreich gegen Gorica (2:1) eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen hatte. Rund sechs Wochen ist das mittlerweile her, und der 22-Jährige hat sich geduldig durch die Reha-Phase gequält, um jetzt wieder angreifen zu können – im wahrsten Sinne des Wortes. Der Stürmer zählt bekanntlich zu den großen Offensivhoffnungen bei Braun-Weiß. Ob es schon am Sonntag gegen Lautern für den Kader reicht, bleibt abzuwarten.

Da sieht es für Youssoupha Niang vermutlich schon besser aus, auch wenn der 20-Jährige erst am Donnerstag zum Team stoßen und mit den neuen Kollegen trainieren wird. Die Leihgabe des 1. FC Köln ist fit und gesund – was beim Blick auf die Vergangenheit keine Selbstverständlichkeit ist. Die erste Saisonhälfte 2025/26 verpasste er komplett, weil er sich zunächst eine Schulterverletzung und direkt danach einen Muskelriss zugezogen hatte. In 2022/23 legte ihn eine schwere Hüftverletzung lahm, auch 2023/24 war er nur auf wenige Einsätze gekommen.

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Kölns Youssoupha Niang (20) steht vor einem Wechsel zum FC St. Pauli. IMAGO/DeFodi.de

Neuzugang Youssoupha Niang kann auch im Zentrum stürmen

Seit Jahresbeginn aber ist Niang stabil unterwegs. Das soll sich jetzt auf dem Kiez fortsetzen. Er ist zwar zuvorderst auf der rechten Schiene zu Hause, kann aber auch im Zentrum stürmen. Wie Kaars, wie Ceesay, wie Taichi Hara. Es wird künftig kuschelig beim Kampf um die Plätze in der Sturmmitte des FC St. Pauli.