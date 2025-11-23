mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
St.-Pauli-Fan König Boris Lauterbach vor dem Millerntorstadion

„König Boris“ war im September 1989 beim 1:1 gegen den 1. FC Köln zum ersten Mal am Millerntor – und seitdem immer wieder. Foto: Florian Quandt

paid„Ein Ritterschlag“: König Boris über einen Fan-Gesang und seine Liebe zu St. Pauli

kommentar icon
arrow down

Das Millerntor ist keine Monarchie, aber am Mittwoch bietet es „König Boris“ eine Bühne: Boris Lauterbach bildete mit Björn „Beton“ Warns und Martin Vandreier („Doktor Renz“) über drei Jahrzehnte das Hip-Hop-Trio Fettes Brot, das von Schenefeld aus die Musikwelt aufmischte – und nach wie vor ins Stadion geht. Jetzt hat Lauterbach das Buch „FC St. Pauli. Eine Liebeserklärung“ geschrieben, das er am 26. November um 19.10 Uhr im Ballsaal vorstellt. Die MOPO bat den 51-Jährigen vorab zum Gespräch im FC St. Pauli-Museum.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test