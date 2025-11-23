Das Millerntor ist keine Monarchie, aber am Mittwoch bietet es „König Boris“ eine Bühne: Boris Lauterbach bildete mit Björn „Beton“ Warns und Martin Vandreier („Doktor Renz“) über drei Jahrzehnte das Hip-Hop-Trio Fettes Brot, das von Schenefeld aus die Musikwelt aufmischte – und nach wie vor ins Stadion geht. Jetzt hat Lauterbach das Buch „FC St. Pauli. Eine Liebeserklärung“ geschrieben, das er am 26. November um 19.10 Uhr im Ballsaal vorstellt. Die MOPO bat den 51-Jährigen vorab zum Gespräch im FC St. Pauli-Museum.



