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St. Pauli-Profis mit dem besten Rating bei EA FC 26 bejubeln einen Sieg

Nikola Vasilj (r.) und Jackson Irvine (2.v.r.) gehören zu den wertvollsten St. Pauli-Spielern auf der Konsole. Foto: WITTERS

Wen soll ich kaufen? Das sind die besten St. Pauli-Profis in EA FC 26

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Zocken auf der Konsole oder mit Freunden gehört für viele Fußball-Fans genauso dazu wie die Bundesliga im TV. Auch viele Spieler des FC St. Pauli nutzen ihre Freizeit fürs Gaming und daddeln auf der PlayStation oder der Xbox – meistens natürlich Fußball. Seit vielen Jahren ist EA Sports FC (ehemals FIFA) das führende Videospiel als Fußballsimulation. Vor allem der Modus „Ultimate Team“, in dem man nahezu alle Fußballprofis weltweit virtuell kaufen und mit ihnen spielen kann, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Welche St. Pauli-Profis aber lohnen sich für mein FUT-Team? Wer hat die beste Bewertung und das beste Rating? Die MOPO zeigt Ihnen, welche St. Pauli-Karten bei EA FC 26 die besten sind.

Vorab: Natürlich gehört kein St. Pauli-Profi zu den wertvollsten Spielern der Welt. Das gilt in der realen Welt ebenso wie in der virtuellen. Im internationalen Vergleich sind die Kiezkicker auch bei EA FC 26 nicht unter den Top-Spielern, doch es gibt durchaus Karten, die sich für Ihr Team lohnen könnten.

Diese St. Pauli-Profis besitzen eine Gold-Karte in EA FC 26

SpielerPositionGESTEMSCHPASDRIDEFPHY
Nikola VasiljTW77777265793477
Mathias Pereira LageLF75867274746366
Jackson IrvineZM75676871707280
Eric SmithZDM75675967667379

Mit Nikola Vasilj, Mathias Pereira Lage, Jackson Irvine und Eric Smith hat der FC St. Pauli immerhin vier Spieler in seinem Kader mit einer Gold-Karte und einem GES-Rating von 75 oder höher. Vasilj (77) ist dabei der wertvollste virtuelle St. Pauli-Profi – seine Karte liegt in EA FC 26 unter allen verfügbaren auf Platz 1495. Zum Vergleich: Die bestbewertete Karte von Mohamed Salah (FC Liverpool) hat ein Rating von GES 91.

Diese St. Pauli-Profis besitzen eine Silber-Karte in EA FC 26

SpielerPositionGESTEMSCHPASDRIDEFPHY
Hauke WahlIV74543256647676
Manolis SaliakasRV73695868726669
Oladapo Afolayan*RF72797166744469
Martijn KaarsST71827165703571
James SandsZDM71495061666972
David NemethIV71582947517180
Karol MetsIV70654857596979
Connor MetcalfeZM69726066706275
Joel Chima FujitaZM69675966686370
Lars RitzkaLV69754862656467
Danel SinaniZOM69616769714165
Andréas HountondjiST69756758722166
Louis OppieLV68775962616278
Arkadiusz PyrkaRV68845959676160
Adam DzwigalaIV68684454566674
Ben VollTW67686465702466
Ricky-Jade JonesST65936256652867
Erik Ahlstrand*RM65725659653656
Abdoulie CeesayST65746743612661
Jannik RobatschIV65673149506565

Gleich 20 und damit mit Abstand die meisten St. Pauli-Profis besitzen eine Silber-Karte in EA FC 26. Sie haben ein GES-Rating zwischen 65 und 74. Wichtig zu wissen ist, dass die Bewertungen immer vor Saisonbeginn vorgenommen werden und die Leistungen der laufenden Saison keinen Einfluss haben. Deshalb stehen im virtuellen Team des FC St. Pauli auch noch immer Spieler wie Oladapo Afolayan oder Erik Ahlstrand, die den Verein in der Winterpause verlassen haben.

Diese St. Pauli-Profis besitzen eine Bronze-Karte in EA FC 26

SpielerPositionGESTEMSCHPASDRIDEFPHY
Fin StevensRV63624460635962
Simon SpariTW61615861642459
Marwin SchmitzZDM59613454575754

Drei weitere St. Pauli-Akteure haben nur eine Bronze-Karte in EA FC erhalten und damit ein GES-Rating von 64 oder weniger. Naturgemäß sind das überwiegend Ersatzspieler, Ergänzungsspieler oder Jugendspieler aus dem Nachwuchs, die in der Realität weniger Spielzeit bei den Profis bekommen. Auch bei den Kiezkickern haben vor allem Youngster wie Marwin Schmitz oder Ersatztorhüter Simon Spari eine Bronze-Karte.

Das ist das Rating der Winter-Zugänge des FC St. Pauli

SpielerKartePositionGESTEMSCHPASDRIDEFPHY
Mathias RasmussenSilberZM71736471726468
Tomoya Ando
Emil Gazdov
Taichi Hara

Die virtuellen Bewertungen aller Spieler werden vor Saisonbeginn vorgenommen. Winter-Zugänge wie Mathias Rasmussen, Tomoya Ando oder Taichi Hara sind daher bei St. Pauli nicht berücksichtigt und tragen bei EA FC 26 noch das Trikot des Klubs, bei dem sie im Sommer gespielt haben. Deshalb haben gleich drei der vier Winter-Zugänge gar keine Bewertung – weil sie wie Ando und Hara (beide J1 League/Japan) und Gazdov (Canadian Premier League/Kanada) zuvor in Ligen spielten, für die EA Sports keine Lizenz besitzt. Die Spieler sind daher nicht Teil des „Ultimate Team“-Modus.

Wie funktioniert der Modus „Ultimate Team“ (FUT)?

Das „Football Ultimate Team“ (FUT) ist zwar nur einer von vielen Spielmodi bei EA FC 26, aber zugleich der mit Abstand beliebteste bei den Fans. Gamer können hier zum Manager werden und aus Tausenden aktuellen und historischen Spielern ihre Traum-Mannschaft zusammenstellen. Mehr als 17.000 echte Profis befinden sich in der Datenbank von EA FC 26. Mit seinem Team tritt der Spieler dann online gegen andere an, zum Beispiel im Modus Champions oder Rivals, in Live-Events oder K.o.-Turnieren oder im Wettkampf-Gameplay. Durch das Sammeln von neuen Karten, sogenannte „Squad Building Challenges“ (SBC) und den Handel auf dem Transfermarkt lässt sich das Team immer weiter verbessern.

Die EA-Sports-FC-Reihe mit der aktuellen Ausgabe EA FC 26 zählt zu den erfolgreichsten Videospielen der Welt. IMAGO / NurPhoto
EA FC 26 in einem Regal im Einzelhandel
Die EA-Sports-FC-Reihe mit der aktuellen Ausgabe EA FC 26 zählt zu den erfolgreichsten Videospielen der Welt.

Besonders entscheidend bei der Zusammenstellung des Teams sind die Ratings, die die Spielerkarten in Gold, Silber und Bronze unterteilen. Jeder Profi erhält eine Gesamtbewertung (GES), die sich aus zahlreichen verschiedenen Faktoren wie Leistungsdaten und Expertenbewertung zusammensetzt. Nach Angaben des Herstellers Electronic Arts fließen mehr als 35 Eigenschaften in die Bewertung ein. Mehrere Tausend Datenscouts seien demnach allein mit dieser Aufgabe betraut. Neben der GES erhält jeder Profi einen Wert für Tempo (TEM), Schuss (SCH), Passen (PAS), Dribbling (DRI), Defensive (DEF) und Physis (PHY).

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