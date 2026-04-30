Wen soll ich kaufen? Das sind die besten St. Pauli-Profis in EA FC 26

Zocken auf der Konsole oder mit Freunden gehört für viele Fußball-Fans genauso dazu wie die Bundesliga im TV. Auch viele Spieler des FC St. Pauli nutzen ihre Freizeit fürs Gaming und daddeln auf der PlayStation oder der Xbox – meistens natürlich Fußball. Seit vielen Jahren ist EA Sports FC (ehemals FIFA) das führende Videospiel als Fußballsimulation. Vor allem der Modus „Ultimate Team“, in dem man nahezu alle Fußballprofis weltweit virtuell kaufen und mit ihnen spielen kann, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Welche St. Pauli-Profis aber lohnen sich für mein FUT-Team? Wer hat die beste Bewertung und das beste Rating? Die MOPO zeigt Ihnen, welche St. Pauli-Karten bei EA FC 26 die besten sind.

Vorab: Natürlich gehört kein St. Pauli-Profi zu den wertvollsten Spielern der Welt. Das gilt in der realen Welt ebenso wie in der virtuellen. Im internationalen Vergleich sind die Kiezkicker auch bei EA FC 26 nicht unter den Top-Spielern, doch es gibt durchaus Karten, die sich für Ihr Team lohnen könnten.

Diese St. Pauli-Profis besitzen eine Gold-Karte in EA FC 26

Spieler Position GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY Nikola Vasilj TW 77 77 72 65 79 34 77 Mathias Pereira Lage LF 75 86 72 74 74 63 66 Jackson Irvine ZM 75 67 68 71 70 72 80 Eric Smith ZDM 75 67 59 67 66 73 79

Mit Nikola Vasilj, Mathias Pereira Lage, Jackson Irvine und Eric Smith hat der FC St. Pauli immerhin vier Spieler in seinem Kader mit einer Gold-Karte und einem GES-Rating von 75 oder höher. Vasilj (77) ist dabei der wertvollste virtuelle St. Pauli-Profi – seine Karte liegt in EA FC 26 unter allen verfügbaren auf Platz 1495. Zum Vergleich: Die bestbewertete Karte von Mohamed Salah (FC Liverpool) hat ein Rating von GES 91.

Diese St. Pauli-Profis besitzen eine Silber-Karte in EA FC 26

Spieler Position GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY Hauke Wahl IV 74 54 32 56 64 76 76 Manolis Saliakas RV 73 69 58 68 72 66 69 Oladapo Afolayan* RF 72 79 71 66 74 44 69 Martijn Kaars ST 71 82 71 65 70 35 71 James Sands ZDM 71 49 50 61 66 69 72 David Nemeth IV 71 58 29 47 51 71 80 Karol Mets IV 70 65 48 57 59 69 79 Connor Metcalfe ZM 69 72 60 66 70 62 75 Joel Chima Fujita ZM 69 67 59 66 68 63 70 Lars Ritzka LV 69 75 48 62 65 64 67 Danel Sinani ZOM 69 61 67 69 71 41 65 Andréas Hountondji ST 69 75 67 58 72 21 66 Louis Oppie LV 68 77 59 62 61 62 78 Arkadiusz Pyrka RV 68 84 59 59 67 61 60 Adam Dzwigala IV 68 68 44 54 56 66 74 Ben Voll TW 67 68 64 65 70 24 66 Ricky-Jade Jones ST 65 93 62 56 65 28 67 Erik Ahlstrand* RM 65 72 56 59 65 36 56 Abdoulie Ceesay ST 65 74 67 43 61 26 61 Jannik Robatsch IV 65 67 31 49 50 65 65

Gleich 20 und damit mit Abstand die meisten St. Pauli-Profis besitzen eine Silber-Karte in EA FC 26. Sie haben ein GES-Rating zwischen 65 und 74. Wichtig zu wissen ist, dass die Bewertungen immer vor Saisonbeginn vorgenommen werden und die Leistungen der laufenden Saison keinen Einfluss haben. Deshalb stehen im virtuellen Team des FC St. Pauli auch noch immer Spieler wie Oladapo Afolayan oder Erik Ahlstrand, die den Verein in der Winterpause verlassen haben.

Diese St. Pauli-Profis besitzen eine Bronze-Karte in EA FC 26

Spieler Position GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY Fin Stevens RV 63 62 44 60 63 59 62 Simon Spari TW 61 61 58 61 64 24 59 Marwin Schmitz ZDM 59 61 34 54 57 57 54

Drei weitere St. Pauli-Akteure haben nur eine Bronze-Karte in EA FC erhalten und damit ein GES-Rating von 64 oder weniger. Naturgemäß sind das überwiegend Ersatzspieler, Ergänzungsspieler oder Jugendspieler aus dem Nachwuchs, die in der Realität weniger Spielzeit bei den Profis bekommen. Auch bei den Kiezkickern haben vor allem Youngster wie Marwin Schmitz oder Ersatztorhüter Simon Spari eine Bronze-Karte.

Das ist das Rating der Winter-Zugänge des FC St. Pauli

Spieler Karte Position GES TEM SCH PAS DRI DEF PHY Mathias Rasmussen Silber ZM 71 73 64 71 72 64 68 Tomoya Ando – – – – – – – – – Emil Gazdov – – – – – – – – – Taichi Hara – – – – – – – – –

Die virtuellen Bewertungen aller Spieler werden vor Saisonbeginn vorgenommen. Winter-Zugänge wie Mathias Rasmussen, Tomoya Ando oder Taichi Hara sind daher bei St. Pauli nicht berücksichtigt und tragen bei EA FC 26 noch das Trikot des Klubs, bei dem sie im Sommer gespielt haben. Deshalb haben gleich drei der vier Winter-Zugänge gar keine Bewertung – weil sie wie Ando und Hara (beide J1 League/Japan) und Gazdov (Canadian Premier League/Kanada) zuvor in Ligen spielten, für die EA Sports keine Lizenz besitzt. Die Spieler sind daher nicht Teil des „Ultimate Team“-Modus.

Wie funktioniert der Modus „Ultimate Team“ (FUT)?

Das „Football Ultimate Team“ (FUT) ist zwar nur einer von vielen Spielmodi bei EA FC 26, aber zugleich der mit Abstand beliebteste bei den Fans. Gamer können hier zum Manager werden und aus Tausenden aktuellen und historischen Spielern ihre Traum-Mannschaft zusammenstellen. Mehr als 17.000 echte Profis befinden sich in der Datenbank von EA FC 26. Mit seinem Team tritt der Spieler dann online gegen andere an, zum Beispiel im Modus Champions oder Rivals, in Live-Events oder K.o.-Turnieren oder im Wettkampf-Gameplay. Durch das Sammeln von neuen Karten, sogenannte „Squad Building Challenges“ (SBC) und den Handel auf dem Transfermarkt lässt sich das Team immer weiter verbessern.

Die EA-Sports-FC-Reihe mit der aktuellen Ausgabe EA FC 26 zählt zu den erfolgreichsten Videospielen der Welt. IMAGO / NurPhoto Die EA-Sports-FC-Reihe mit der aktuellen Ausgabe EA FC 26 zählt zu den erfolgreichsten Videospielen der Welt.

Besonders entscheidend bei der Zusammenstellung des Teams sind die Ratings, die die Spielerkarten in Gold, Silber und Bronze unterteilen. Jeder Profi erhält eine Gesamtbewertung (GES), die sich aus zahlreichen verschiedenen Faktoren wie Leistungsdaten und Expertenbewertung zusammensetzt. Nach Angaben des Herstellers Electronic Arts fließen mehr als 35 Eigenschaften in die Bewertung ein. Mehrere Tausend Datenscouts seien demnach allein mit dieser Aufgabe betraut. Neben der GES erhält jeder Profi einen Wert für Tempo (TEM), Schuss (SCH), Passen (PAS), Dribbling (DRI), Defensive (DEF) und Physis (PHY).