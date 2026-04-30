Wen soll ich kaufen? Das sind die besten St. Pauli-Profis in EA FC 26
Zocken auf der Konsole oder mit Freunden gehört für viele Fußball-Fans genauso dazu wie die Bundesliga im TV. Auch viele Spieler des FC St. Pauli nutzen ihre Freizeit fürs Gaming und daddeln auf der PlayStation oder der Xbox – meistens natürlich Fußball. Seit vielen Jahren ist EA Sports FC (ehemals FIFA) das führende Videospiel als Fußballsimulation. Vor allem der Modus „Ultimate Team“, in dem man nahezu alle Fußballprofis weltweit virtuell kaufen und mit ihnen spielen kann, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Welche St. Pauli-Profis aber lohnen sich für mein FUT-Team? Wer hat die beste Bewertung und das beste Rating? Die MOPO zeigt Ihnen, welche St. Pauli-Karten bei EA FC 26 die besten sind.
Vorab: Natürlich gehört kein St. Pauli-Profi zu den wertvollsten Spielern der Welt. Das gilt in der realen Welt ebenso wie in der virtuellen. Im internationalen Vergleich sind die Kiezkicker auch bei EA FC 26 nicht unter den Top-Spielern, doch es gibt durchaus Karten, die sich für Ihr Team lohnen könnten.
Diese St. Pauli-Profis besitzen eine Gold-Karte in EA FC 26
|Spieler
|Position
|GES
|TEM
|SCH
|PAS
|DRI
|DEF
|PHY
|Nikola Vasilj
|TW
|77
|77
|72
|65
|79
|34
|77
|Mathias Pereira Lage
|LF
|75
|86
|72
|74
|74
|63
|66
|Jackson Irvine
|ZM
|75
|67
|68
|71
|70
|72
|80
|Eric Smith
|ZDM
|75
|67
|59
|67
|66
|73
|79
Mit Nikola Vasilj, Mathias Pereira Lage, Jackson Irvine und Eric Smith hat der FC St. Pauli immerhin vier Spieler in seinem Kader mit einer Gold-Karte und einem GES-Rating von 75 oder höher. Vasilj (77) ist dabei der wertvollste virtuelle St. Pauli-Profi – seine Karte liegt in EA FC 26 unter allen verfügbaren auf Platz 1495. Zum Vergleich: Die bestbewertete Karte von Mohamed Salah (FC Liverpool) hat ein Rating von GES 91.
Diese St. Pauli-Profis besitzen eine Silber-Karte in EA FC 26
|Spieler
|Position
|GES
|TEM
|SCH
|PAS
|DRI
|DEF
|PHY
|Hauke Wahl
|IV
|74
|54
|32
|56
|64
|76
|76
|Manolis Saliakas
|RV
|73
|69
|58
|68
|72
|66
|69
|Oladapo Afolayan*
|RF
|72
|79
|71
|66
|74
|44
|69
|Martijn Kaars
|ST
|71
|82
|71
|65
|70
|35
|71
|James Sands
|ZDM
|71
|49
|50
|61
|66
|69
|72
|David Nemeth
|IV
|71
|58
|29
|47
|51
|71
|80
|Karol Mets
|IV
|70
|65
|48
|57
|59
|69
|79
|Connor Metcalfe
|ZM
|69
|72
|60
|66
|70
|62
|75
|Joel Chima Fujita
|ZM
|69
|67
|59
|66
|68
|63
|70
|Lars Ritzka
|LV
|69
|75
|48
|62
|65
|64
|67
|Danel Sinani
|ZOM
|69
|61
|67
|69
|71
|41
|65
|Andréas Hountondji
|ST
|69
|75
|67
|58
|72
|21
|66
|Louis Oppie
|LV
|68
|77
|59
|62
|61
|62
|78
|Arkadiusz Pyrka
|RV
|68
|84
|59
|59
|67
|61
|60
|Adam Dzwigala
|IV
|68
|68
|44
|54
|56
|66
|74
|Ben Voll
|TW
|67
|68
|64
|65
|70
|24
|66
|Ricky-Jade Jones
|ST
|65
|93
|62
|56
|65
|28
|67
|Erik Ahlstrand*
|RM
|65
|72
|56
|59
|65
|36
|56
|Abdoulie Ceesay
|ST
|65
|74
|67
|43
|61
|26
|61
|Jannik Robatsch
|IV
|65
|67
|31
|49
|50
|65
|65
Gleich 20 und damit mit Abstand die meisten St. Pauli-Profis besitzen eine Silber-Karte in EA FC 26. Sie haben ein GES-Rating zwischen 65 und 74. Wichtig zu wissen ist, dass die Bewertungen immer vor Saisonbeginn vorgenommen werden und die Leistungen der laufenden Saison keinen Einfluss haben. Deshalb stehen im virtuellen Team des FC St. Pauli auch noch immer Spieler wie Oladapo Afolayan oder Erik Ahlstrand, die den Verein in der Winterpause verlassen haben.
Diese St. Pauli-Profis besitzen eine Bronze-Karte in EA FC 26
|Spieler
|Position
|GES
|TEM
|SCH
|PAS
|DRI
|DEF
|PHY
|Fin Stevens
|RV
|63
|62
|44
|60
|63
|59
|62
|Simon Spari
|TW
|61
|61
|58
|61
|64
|24
|59
|Marwin Schmitz
|ZDM
|59
|61
|34
|54
|57
|57
|54
Drei weitere St. Pauli-Akteure haben nur eine Bronze-Karte in EA FC erhalten und damit ein GES-Rating von 64 oder weniger. Naturgemäß sind das überwiegend Ersatzspieler, Ergänzungsspieler oder Jugendspieler aus dem Nachwuchs, die in der Realität weniger Spielzeit bei den Profis bekommen. Auch bei den Kiezkickern haben vor allem Youngster wie Marwin Schmitz oder Ersatztorhüter Simon Spari eine Bronze-Karte.
Das ist das Rating der Winter-Zugänge des FC St. Pauli
|Spieler
|Karte
|Position
|GES
|TEM
|SCH
|PAS
|DRI
|DEF
|PHY
|Mathias Rasmussen
|Silber
|ZM
|71
|73
|64
|71
|72
|64
|68
|Tomoya Ando
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|Emil Gazdov
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|Taichi Hara
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Die virtuellen Bewertungen aller Spieler werden vor Saisonbeginn vorgenommen. Winter-Zugänge wie Mathias Rasmussen, Tomoya Ando oder Taichi Hara sind daher bei St. Pauli nicht berücksichtigt und tragen bei EA FC 26 noch das Trikot des Klubs, bei dem sie im Sommer gespielt haben. Deshalb haben gleich drei der vier Winter-Zugänge gar keine Bewertung – weil sie wie Ando und Hara (beide J1 League/Japan) und Gazdov (Canadian Premier League/Kanada) zuvor in Ligen spielten, für die EA Sports keine Lizenz besitzt. Die Spieler sind daher nicht Teil des „Ultimate Team“-Modus.
Wie funktioniert der Modus „Ultimate Team“ (FUT)?
Das „Football Ultimate Team“ (FUT) ist zwar nur einer von vielen Spielmodi bei EA FC 26, aber zugleich der mit Abstand beliebteste bei den Fans. Gamer können hier zum Manager werden und aus Tausenden aktuellen und historischen Spielern ihre Traum-Mannschaft zusammenstellen. Mehr als 17.000 echte Profis befinden sich in der Datenbank von EA FC 26. Mit seinem Team tritt der Spieler dann online gegen andere an, zum Beispiel im Modus Champions oder Rivals, in Live-Events oder K.o.-Turnieren oder im Wettkampf-Gameplay. Durch das Sammeln von neuen Karten, sogenannte „Squad Building Challenges“ (SBC) und den Handel auf dem Transfermarkt lässt sich das Team immer weiter verbessern.
Besonders entscheidend bei der Zusammenstellung des Teams sind die Ratings, die die Spielerkarten in Gold, Silber und Bronze unterteilen. Jeder Profi erhält eine Gesamtbewertung (GES), die sich aus zahlreichen verschiedenen Faktoren wie Leistungsdaten und Expertenbewertung zusammensetzt. Nach Angaben des Herstellers Electronic Arts fließen mehr als 35 Eigenschaften in die Bewertung ein. Mehrere Tausend Datenscouts seien demnach allein mit dieser Aufgabe betraut. Neben der GES erhält jeder Profi einen Wert für Tempo (TEM), Schuss (SCH), Passen (PAS), Dribbling (DRI), Defensive (DEF) und Physis (PHY).
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