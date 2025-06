Dynamit-Start! Derby, bitter-süßes Saad-Duell – was St. Pauli zum Spielplan sagt

Schwer und spektakulär! Der Spielplan des FC St. Pauli für die zweite Bundesligasaison hat es in sich. Das gilt vor allem für den Auftakt. Ihre erneute „Mission Klassenerhalt“ beginnen die Kiezkicker mit einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Millerntor am 23. oder 24. August. Gleich am 2. Spieltag steigt das Derby, das wieder eines erster Klasse ist. Die Kiezkicker treten beim Aufsteiger im Volkspark an. Was die Verantwortlichen zum Start sagen – und warum die Sicherheitsfrage schon jetzt Thema ist. Die MOPO sagt, wann und gegen wen die wichtigsten und brisantesten Spiele steigen.

Ein Kracher. Sehr früh in der Saison. Die Stadtmeisterschaft wird beide Vereine und ihre Fans sowie ganz Hamburg in Atem halten und auch Fußballdeutschland elektrisieren. Die genauen Terminierungen der Partien werden erst noch vorgenommen.

Spielplan: Oke Göttlich über das frühe Derby

„Das Derby beim HSV gleich am 2. Spieltag ist natürlich ein echtes Highlight für die Bundesliga und die Stadt Hamburg“, sagt St. Pauli-Präsident Oke Göttlich. „Wir werden in Gesprächen mit allen Beteiligten alles dafür tun, damit es kein Hochrisikospiel wird. Wir haben Bock auf den sportlichen Wettstreit und ein stimmungsvolles Derby!“ Klar ist: die Sicherheitsfrage wird eine wichtige und auch dominierende sein.

2025 gibt es erneut ein Hamburger Derby zwischen dem HSV und St. Pauli WITTERS 2025 gibt es erneut ein Hamburger Derby zwischen dem HSV und St. Pauli

Eine besondere Note hat auch der 3. Spieltag, an dem es zu einem bitter-süßen Wiedersehen kommt. Dann gastiert der FC Augsburg am Millerntor – mit Elias Saad, dessen Wechsel zum FCA am Donnerstag bekannt gegeben worden ist und der viele Fans des Kiezklubs enttäuscht und traurig gemacht hat.

Rückkehr von Elias Saad ans Millerntor am 3. Spieltag

Top-Teams stehen anschließend auf dem Programm: Am 4. Spieltag tritt das Team von Trainer Alexander Blessin in dessen Heimat beim VfB Stuttgart an, am folgenden Wochenende kommt Bayer Leverkusen ans Millerntor, gefolgt vom Nord-Duell bei Werder Bremen.

Elias Saad (r.) nach der Vertragsunterzeichnung mit dem Geschäftsführer des FC Augsburg Michael Ströll IMAGO/FC Augsburg Elias Saad (r.) nach der Vertragsunterzeichnung mit dem Geschäftsführer des FC Augsburg Michael Ströll

Das zweite bitter-süße Wiedersehen für die Mannschaft und Verantwortlichen des FC St. Pauli sowie die Auswärtsfans wird es voraussichtlich am 10. Spieltag geben, wenn die „Boys in Brown“ Anfang November beim SC Freiburg antreten – und gegen Philipp Treu, der kurz vor seiner Rückkehr zu seinem Heimatverein im Breisgau steht (MOPO berichtete). Aber aus Kiezklub-Sicht ist das Duell auch mit positiven Gefühlen verbunden: in der vergangenen Saison feierte St. Pauli in Freiburg seinen ersten Sieg nach der Bundesliga-Rückkehr.

Jahres-Finale in Mainz, letzter Spieltag gegen Wolfsburg

Ende November, am 12. Spieltag, steigt das nach dem Derby zweitgrößte Auswärtsspiel der Saison, dann treten die Braun-Weißen beim Rekordmeister und amtierenden Champion FC Bayern München an, eine Woche darauf erneut auswärts: bei Aufsteiger 1. FC Köln.

Das letzte Spiel des Jahres bestreitet St. Pauli kurz vor Weihnachten bei Mainz 05 und das erste Spiel des neuen Jahres gegen RB Leipzig. Das letzte Spiel der Hinrunde wiederum steigt Mitte Januar beim VfL Wolfsburg.

Das braun-weiße Saisonfinale ist damit klar. Die letzte Partie der regulären Spielzeit steigt am Millerntor, wo St. Pauli am 16. Mai die Wolfsburger empfängt und am Spieltag zuvor in Leipzig antreten muss.

Derby-Rückspiel im Januar, Bayern-Heimspiel im April

Die hervorstechenden Highlights in der Rückrunde: das Derby-Rückspiel am Millerntor (23. bis 25. Januar), das allein angesichts der Temperaturen eine Zitterpartie werden wird sowie das Heimspiel gegen Bayern (10. bis 12. April). Analog zur Hinrunde gibt es übrigens eine Woche später erneut ein Heimspiel, gegen Köln.

St. Pauli-Sportchef Andreas Bornemann: „Das Auftaktprogramm hat es in sich und ist für unsere Fans natürlich sehr attraktiv. Grundsätzlich nehmen wir die Gegner so, wie sie kommen und sind hochmotiviert für ein weiteres Jahr Klassenkampf in der Bundesliga.“