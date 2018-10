Duisburg - FC St. Pauli 0:0: Liveticker: Riesenchance! Miyaichi köpft über das Tor

Der FC St. Pauli möchte nach vier Spielen ohne Niederlage die Erfolgsserie beim MSV Duisburg fortsetzen. Trainer Markus Kauczinski setzt daher auf den gleichen Kader wie im letzten siegreichen Spiel gegen den SV Sandhausen. Eine besondere Motivation für sein Team ist: Mit einem Sieg können die Kiezkicker in der Tabelle am Stadtrivalen HSV vorbeiziehen. Mit unserem Liveticker bleiben Sie auf Ballhöhe.

63. Min. Bei seiner Chance hat sich Miyaichi allerdings verletzt und kann nicht mehr weitermachen. Für ihn ist jetzt Neudecker auf dem Feld.

61. Min. Miyaichi hat das 1:0 auf dem Kopf! Ziereis verlängert einen Knoll-Eckstoß in den Fünfmeterraum, wo Miyaichi zum Kopfball kommt - aber knapp über das Tor köpft.

59. Min. St. Pauli wechselt zum ersten Mal, Veerman ersetzt Diamantakos in der letzten halben Stunde.

58. Min. Beim MSV Duisburg versucht es nun Oliveira Souza aus fast 25 Metern, doch auch er kann den Ball nicht auf das Tor bringen.

57. Min. Erneut landet eine Flanke von Möller Daehli im Nichts. Henk Veerman wird bei den Gästen gleich ins Spiel kommen.

55. Min. Wolze schießt den Freistoß flach unter der Mauer durch, doch Himmelmann im Tor des FC St. Pauli hat keine Probleme mit dem Versuch.

54. Min. Neben dem Freistoß aus guter Position für Duisburg bekommt Ziereis für sein Handspiel auch die Gelbe Karte.

53. Min. Dudziak verliert am eigenen Sechzehner den Ball an Schnellhardt, der von Ziereis mit einem Handspiel gestoppt wird.

52. Min. Mit seiner Flanke von rechts sucht Möller Daehli in der Mitte Diamantakos, aber die Hereingabe ist zu unpräzise.

51. Min. Duisburg kommt besser aus der Kabine und mit Wolze jetzt in die Offensive. Nach dessen Handspiel wird der Angriff aber unterbunden.

50. Min. 20 130 Zuschauer sind heute in die Schauinsland-Reisen-Arena gekommen. Mit dieser Montagabend-Kulisse dürften die Duisburger sicherlich zufrieden sein.

48. Min. Auswärts war St. Pauli zuletzt zwei Mal in Folge ohne Gegentor (1:0 in Ingolstadt und 0:0 im Derby beim HSV). Bislang hält die Serie auch beim MSV an.

47. Min. Beide Teams haben in der Pause nicht gewechselt und sind unverändert wieder zurück auf das Feld gekommen.

46. Min. Weiter geht's in Duisburg.

So lief die erste Halbzeit

Im ersten Durchgang war St. Pauli zwar die bessere Mannschaft, verpasste es aber, auch den Führungstreffer zu erzielen. Knoll (9./27.) hatte die besten Gelegenheiten für die Kiezkicker, während Duisburg ohne nennenswerte Torchancen in die Pause geht. Allzu viel Unterhaltung wurde den Zuschauern bisher noch nicht geboten.

Halbzeit!

44. Min. Kurz vor der Pause geben beide Teams nicht mehr Vollgas. Die Begegnung scheint wohl torlos in die Kabine zu gehen.

41. Min. Miyaichi erobert den Ball im Mittelfeld und dribbelt sich einmal mehr in den Duisburger Strafraum. Wieder fehlt ihm beim Querpass aber die Anspielstation.

39. Min. St. Pauli wirkt in allen Aktionen stets einen Schritt schneller als die Duisburger. Gut fünf Minuten sind es noch bis zur Halbzeitpause.

36. Min. Dudziak setzt sich gegen gleich mehrere MSV-Verteidiger durch und schließt von der Strafraumgrenze ab. Sein Schuss verfehlt das Tor nur knapp.

34. Min. Schneller Angriff der Kiezkicker über Miyaichi, der frei und mit Tempo marschieren kann. Dann entscheidet er sich für den Abschluss, der deutlich neben das Tor geht.

33. Min. Nach einem Zusammenprall liegen Taschtschy und Miyaichi am Boden. Beide können aber gleich wieder weitermachen.

31. Min. Miyaichi kann sich durchsetzen und legt den Ball im Strafraum quer, aber es fehlt der nötige Druck hinter dem Pass und Duisburg bereinigt die Situation.

30. Min. Für sein taktisches Foul an der Mittellinie sieht Fröde die erste Gelbe Karte der Partie. Es ist bereits seine vierte in der laufenden Saison.

28. Min. Die Kiezkicker sind jetzt am Drücker und schnüren Duisburg in der eigene Hälfte ein. Nur selten können sich die Gastgeber einmal längerfristig aus der Defensive befreien.

27. Min. Marvin Knoll tritt an, doch er setzt den Freistoß knapp neben den Pfosten.

26. Min. Miyaichi wird von Wolze zentral vor dem Strafraum gelegt, es gibt Freistoß für St. Pauli in aussichtsreicher Position.

25. Min. Auf einmal hat Wolze Platz und marschiert in Richtung Tor. Sein Abschluss aus der Distanz fliegt jedoch deutlich über das Gehäuse.

24. Min. In der letzten Saison gewann Duisburg übrigens mit 2:0 zu Hause gegen St. Pauli, das Hinspiel am Millerntor endete damals 2:2.

22. Min. Nächste Ecke für St. Pauli, Knoll führt wieder kurz aus. Bei der Flanke in die Mitte geht aber Diamantakos regelwidrig in sein Luftduell.

21. Min. Langer Ball von der rechten Seite auf Verhoek, der im Strafraum der Gäste lauert. Im Zweikampf setzt er aber zu sehr seinen Ellbogen ein und wird vom Unparteiischen zurückgepfiffen.

19. Min. In der Anfangsphase hatte St. Pauli gut 66 Prozent Ballbesitz. Den Hausherren dagegen gelang bislang nur selten ein kontrollierter Spielaufbau.



16. Min. Jetzt versucht es Schnellhardt mal aus gut 20 Metern. Der Ball geht aber einige Meter am Tor vorbei.

12. Min. Duisburg wirkt in den ersten Minuten noch unsicher und leistet sich immer wieder Fehler im Aufbau. Die Kiezkicker dagegen beginnen besser, hatten durch Knoll sogar die erste gute Möglichkeit zur Führung.

9. Min. Naubert verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung an Knoll, der nach einem Doppelpass mit Buchtmann an der Strafraumkante abschließt - doch Duisburgs Keeper Mesenhöler kann parieren.

7. Min. St. Pauli kommt über die linke Seite, Diamantakos lässt die flache Flanke clever durch. In der Mitte möchte Miyaichi abschließen, doch die MSV-Abwehr kann den Ball gerade noch rechtzeitig klären.

5. Min. Miyaichi holt die erste Ecke für St. Pauli raus, die die Gäste kurz ausführen. Knolls Hereingabe kommt aber bei keinem Mitspieler an.

4. Min. Buchtmann taucht vor dem Tor der Gastgeber auf, wird beim Schuss jedoch rechtzeitig geblockt. Der Assistent entscheidet aber ohnehin auf Abseits.

3. Min. Der MSV kommt zum ersten Mal in die Nähe der Gefahrenzone. Schnellhardt spielt einen Steilpass in den Sechzehner von St. Pauli, findet dort aber keinen Abnehmer.

1. Min. St. Pauli hat Anstoß - der Ball rollt in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

Anpfiff.

- Die Spieler kommen aus den Katakomben und betreten den Rasen. Gleich geht's los!

- Als Unparteiischer steht an diesem Abend Pascal Müller aus Löchgau auf dem Feld. Nach seinem Debüt vor vier Wochen in Darmstadt ist es heute erst sein zweiter Einsatz in der 2. Bundesliga.

- St. Pauli traf in dieser Saison schon sechs Mal in den letzten neun Minuten, häufig durch Jokertore. Auf einen solchen Moment warten auf der Bank der Hamburger heute Brodersen (Tor), Sahin, Nehrig, Neudecker, Zehir, Allagui und Veerman.

- Während die Hausherren an den 2:1-Erfolg in Köln vor der Länderspielpause anknüpfen wollen, sind auch die Gäste aus St. Pauli bereits seit vier Spielen ungeschlagen. "Wir wollen unsere positive Serie ausbauen und uns festbeißen", sagte Kauczinski.

- MSV-Coach Lieberknecht tauscht also zwei Mal im Vergleich zu seinem Sieg zum Einstand in Köln: Gyau und Iljutcneko müssen in der Offensive weichen, dafür rücken Engin und Verhoek in die Mannschaft.

- Duisburg beginnt in folgender Formation: Mesenhöler - Wiegel, Bomheuer, Nauber, Wolze - Fröde - Engin, Schnellhardt - Tachtschy - Souza, Verhoek.

- Kauczinski setzt damit auf dieselbe Anfangself wie beim 3:1-Heimsieg gegen den SV Sandhausen.

- Die Aufstellungen sind da! St. Pauli startet heute mit folgender Elf: Himmelmann - Dudziak, Ziereis, Avevor, Buballa - Flum, Knoll - Miyaichi, Buchtmann, Möller Daehli, Diamantakos.

- "Das wird ein hartes Stück Arbeit", warnte deshalb St. Pauli-Coach Markus Kauczinski vor dem Spiel in Duisburg.

- Der jüngste Trainerwechsel in Duisburg den heutigen Gegner unberechenbar. Torsten Lieberknecht, der heute sein Heimdebüt als MSV-Trainer feiert, gelang ein Traum-Einstand vor der Länderspielpause - ein 2:1-Auswärtssieg in Köln.

- Duisburg dagegen steht nach den ersten neun Partien mit nur einem Sieg auf Platz 17 - punktgleich mit Schlusslicht Ingolstadt. Zu Hause sind die Zebras sogar noch komplett ohne Punkte.

- Die Kiezkicker haben eine gute Ausgangslage an diesem Montagabend: Mit einem Sieg in Duisburg könnte St. Pauli bis auf den dritten Tabellenrang springen.

- Moin und herzlich Willkommen zur heutigen Partie des FC St. Pauli beim MSV Duisburg.