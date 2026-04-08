Dritter Platzverweis für St. Paulis Irvine – mit erstaunlichen Parallelen

Lange hatte es so ausgesehen, als würde die Nummer trotz aller Intensität ohne jede Karte vonstatten gehen können. Erst gegen Ende der Partie des FC St. Pauli bei Union Berlin begann Referee Tobias Welz mit Verwarnungen in farbiger Form, man schrieb Minute 85, als Jackson Irvine Gelb gezeigt bekam. Doch dabei blieb es bekanntlich nicht, und der Platzverweis des Australiers folgt tatsächlich einer Art Muster.

Acht Minuten nach dem ersten Foul an Berlins András Schäfer folgte das zweite. Es war eines taktischer Natur. Und weil Welz Sekundenbruchteile zuvor ein Vergehen an Abdoulie Ceesay nicht geahndet hatte, Irvines Tritt allerdings schon, sah der Australier die Ampelkarte in der dritten Minute der Nachspielzeit. Was St. Paulis Kapitän sichtbar nicht schmeckte, weil er den zuvor ausgebliebenen Pfiff für die Hamburger monierte. Und weil Irvine nun natürlich beim Heimspiel gegen die Bayern fehlen wird.

St. Paulis Jackson Irvine flog bislang dreimal vom Platz

Es war in der langen, langen Karriere des Australiers erst der dritte Platzverweis und der erste in Braun-Weiß. Es war das dritte Mal die Ampelkarte – und es ist interessant, inwieweit sich die Bestrafungen in ihrer Chronologie ähneln. Denn bei allen lag – wie nun beim St. Pauli-Spiel an der Alten Försterei – zwischen der ersten und der zweiten Gelben Karte für Irvine jeweils nur ein wirklich kurzer Zeitraum.

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Zum ersten Mal vorzeitig zum Duschen musste der heute 33-Jährige in der Saison 2013/14 in der Premier League Schottlands. Für den FC Kilmarnock spielte Irvine seinerzeit im November 2013, als er im Auswärtsspiel bei St. Johnstone eine Minute vorm Pausenpfiff zunächst Gelb sah und sieben Minuten nach Wiederbeginn schließlich Gelb-Rot. Wie jetzt bei seinem ersten Platzverweis im St. Pauli-Trikot lagen also nur acht Minuten zwischen beiden bestraften Vergehen.

Kaum nennenswert anders lief die Geschichte bei seinem bis zum Ostersonntag letzten Platzverweis. Den holte sich der St. Pauli-Kapitän im August 2017 ab, als er für Burton Albion in der Championship Englands unterwegs gewesen ist. Und zwar in der Partie bei seinem späteren Arbeitgeber Hull City, also auch da auswärts. Diesmal vergingen zwischen der Gelben Karte (29.) und Gelb-Rot (38.) neun Minuten. Irvine hatte also schon weit vor der Halbzeit Feierabend, zwischen den beiden Karten aber noch das 1:1 (Endstand 1:4) erzielt.