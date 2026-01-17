Dortmund – St. Pauli im Liveticker: Schafft der Kiezklub die Überraschung?

Der Start ins neue Jahr ist dem FC St. Pauli missglückt. Beim VfL Wolfsburg waren die Kiezkicker am Mittwoch zwar nicht die schlechtere Mannschaft, unterlagen aber dennoch spät mit 1:2. Zum Rückrunden-Start nur drei Tage später erhält St. Pauli nun die nächste Möglichkeit auf den ersten Punktgewinn des Jahres. Leichter wird die Aufgabe jedoch nicht, im Gegenteil: Mit dem Gastspiel bei Borussia Dortmund wartet eine der schwersten Saison-Aufgaben auf das Team von Trainer Alexander Blessin. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker