Doppel-Ausfall bei St. Pauli! Saliakas-Diagnose überrascht, Sands „vorerst“ raus

Am Freitag steht für den FC St. Pauli das nächste Endspiel gegen den Abstieg an, es geht zum direkten Konkurrenten – aber mit welchem Personal? Beim 0:0 gegen Eintracht Frankfurt war ein Duo verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Am Dienstagmittag gab der Klub die jeweiligen Diagnosen bekannt.

Im Fall von Manolis Saliakas gab es überraschend Positives zu vermelden. Dass sich der Grieche, der sich nach einem Sprint an den hinteren rechten Oberschenkel gefasst hatte und nicht mehr weitermachen konnte, strukturell verletzt hatte, war sicher. Coach Alexander Blessin ging deshalb auch von einem längeren Ausfall aus, doch den wird es nicht geben! Denn die Blessur ist nur eine leichte, was nach Vereinsangaben zwar bedeutet, dass der Rechtsverteidiger in Gladbach wird pausieren müssen. Aber schon fürs kommende Heimspiel gegen den SC Freiburg bestehe „Hoffnung auf eine Rückkehr“.

Ausfallzeit von James Sands für St. Pauli noch unklar

Ob das bei James Sands auch so kommen wird, ist zumindest offen. Der US-Amerikaner war am Sonntag von Frankfurts Ritsu Doan rüde gefoult worden, versuchte es erst noch, wurde dann aber doch ausgewechselt. Sands zog sich laut dem FC St. Pauli „eine Verletzung am Bandapparat des linken Sprunggelenks“ zu und werde vorerst nicht zur Verfügung stehen: „Die weitere Entwicklung muss jedoch abgewartet werden, weshalb die genaue Ausfallzeit derzeit noch unklar ist.“

Das Fehlen des so verlässlichen defensiven Mittelfeldspielers wird den Kiezklub schon schmerzen, gleichwohl es wie im Fall Saliakas (für ihn könnten Lars Ritzka, Louis Oppie oder auch Connor Metcalfe spielen) Alternativen gibt. Joel Chima Fujita könnte eine Position nach hinten rücken, Metcalfe wäre dann für die offensivere Rolle eine Möglichkeit. Eventuell kehrt auch Mathias Rasmussen schon in Gladbach zurück und könnte neben Jackson Irvine agieren. Auch möglich: Eric Smith wird wieder nach vorne gezogen, Hauke Wahl zum Abwehrchef.