Mit dem DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Norderstedt beginnt für den FC St. Pauli die zweite Bundesliga-Saison am Stück. Und das nach einer Vorbereitung, die angenehm ruhig und fast ohne Störgeräusche ablief. Vielmehr wirkt der Kiezklub im Vergleich zu etlichen Liga-Konkurrenten bereits gerüstet für das, was da ab dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund (23. August, 18.30 Uhr) kommt. Auch im personellen Bereich, wenngleich die Pläne diesbezüglich noch nicht abgeschlossen sind. Die MOPO kennt sie.



