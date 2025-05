Direkt nach Abpfiff in die Kabine: Darum verpasste Eric Smith die St. Pauli-Party

Sie hatten sich so darauf gefreut, das Erreichte gemeinsam mit den Fans zu feiern. Viele der St. Pauli-Profis ließen sich die Party trotz des 0:2 gegen Bochum nicht nehmen, aber einer fehlte: der Kapitän.

Eric Smith sah nicht gut aus nach dem Schlusspfiff. Die Hände auf die Oberschenkel gestützt, stand der Schwede auf dem Platz, den er im Anschluss relativ flugs verließ, und zwar in Begleitung von Arzt und Sanitätern. Smith war schon nicht mehr dabei, als sich die Mannschaft im Stadion mit einem „Mit euch die Klasse halten: Bestes Gefühl“-Plakat bei den Fans bedankte.

St. Paulis Eric Smith ging schon mit Problemen ins Spiel

Offenbar war Smith schon vor dem Spiel gesundheitlich etwas angeschlagen gewesen, biss aber trotzdem auf die Zähne. Rein von der Leistung her merkte man ihm durchaus an, dass er nicht bei 100 Prozent gewesen ist, wobei das natürlich auch auf alle anderen Feldspieler zutraf. Bei Smith aber lag es eben am körperlichen Zustand, die Quittung bekam er nach dem Schlusspfiff.

Das könnte Sie auch interessieren: Afolayan kokettiert mit St. Pauli-Abschied

Nach MOPO-Informationen klagte der 28-Jährige über Kreislaufprobleme und begab sich deswegen in medizinische Behandlung. In der Konsequenz verzichtete Smith auf den Auftritt mit der Mannschaft auf dem Balkon der Südtribüne, auch auf der anschließenden Feier im Ballsaal Süd war er nicht zu sehen. Aber: Sorgen muss man sich wohl keine machen, es handelt sich offenbar um keine gravierenden Beschwerden.