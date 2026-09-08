Dieser St. Pauli-Leihspieler ist endlich wieder wichtig

Ein Duo, das eigentlich zum Kader des FC St. Pauli gehört, wird die Saison für andere Klubs am Ball sein. Während der eine schon Ausrufezeichen setzen konnte, hatte der andere einen schwierigen Start.

Wenn professionelle Kicker von sich aus auf ihren Stammverein zugehen und mangels Aussicht auf Spielzeit darum bitten, es leihweise irgendwo anders versuchen zu dürfen, dann ist damit meist jede Menge Hoffnung verbunden. Beim FC St. Pauli sind es gleich zwei Profis, die andernorts Schritte nach vorne machen wollen. Aber wie ist es dem Duo bisher ergangen?

Im Fall von Jannik Robatsch war die Entscheidung relativ überraschend gefallen. Der Österreicher hatte die komplette Vorbereitung des Kiezklubs mitgemacht, dabei durchaus nicht enttäuscht. Aber tatsächlich hatte sich angedeutet, dass es der Innenverteidiger schwer haben würde, bei den Profis zu Einsätzen zu kommen angesichts gutklassiger Konkurrenz. Also hinterlegte er seinen Wechselwunsch und brachte mit dem SK Beveren gleich einen interessierten Verein mit.

Jannik Robatsch wurde von St. Pauli nach Belgien verliehen

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St. Pauli ließ des 21-Jährigen ziehen, verlieh ihn in Belgiens 1. Liga. Und dort hatte Robatsch einen denkbar unglücklichen Einstand, ohne dass er dafür irgendwas konnte. Die ersten beiden Partien nach seiner Ankunft gegen Zulte Waregem und KRC Genk gingen jeweils mit 0:4 in die Binsen, beide Male war Robatsch eingewechselt worden, beide Male, nachdem die Tore zum Endresultat schon gefallen waren.

Am Sonntag nun gab es ein 3:0 gegen Leuven, doch dabei drückte er durchgehend die Bank.

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Für St. Pauli-Leihgabe Romeo Aigbekaen läuft es in Köln

Deutlich positiver läuft es für einen, der quasi in die eigene Vergangenheit zurückgereist ist. Romeo Aigbekaen hatte schon einmal das Trikot von Fortuna Köln getragen, ist für die laufende Saison erneut für den Drittligisten im Einsatz - und macht seine Sache bisher erwähnenswert gut! In allen vier bisherigen Punktspielen stand der 22-Jährige in der Startelf, beim 1:1 gegen Alemannia Aachen und beim 2:1 beim SC Verl trug er sich gar in die Torschützenliste ein.

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Es ist ein wichtiger Schritt, den der gebürtige Frechener derzeit vollzieht. Bislang hatte er noch nicht den Nachweis erbringen können, seine eigenen Erwartungshaltungen erfüllen zu können. Bei St. Pauli war er aus mehreren Gründen kein Thema mehr für die Profis, in der U23 hatte er auch keine Bäume ausgerissen. Daher scheint es, als habe er jetzt eine gute Entscheidung getroffen.